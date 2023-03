Dono da segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o São Bernardo tenta absorver o golpe da eliminação na Copa do Brasil na partida diante do Água Santa, no duelo dos classificados, neste domingo, às 16h, no estádio Primeiro de Maio, pela última rodada da fase de grupos.

Com 26 pontos, o São Bernardo tenta ficar na frente do Palmeiras na liderança do Grupo D para decidir as quartas de final em casa. O time alviverde, ainda invicto, tem 27 pontos, na primeira posição do Grupo D.

Já o Água Santa também busca a primeira posição, mas do Grupo B. O time de Diadema tem os mesmos 20 pontos do São Paulo, mas ocupa a segunda posição. Terá que torcer contra o tricolor para tentar assumir a ponta.

Na última rodada, o Água Santa venceu em casa o Botafogo por 1 a 0, enquanto o São Bernardo passou pelo São Paulo pelo mesmo placar, no Morumbi.

Do lado do São Bernardo, o técnico Márcio Zanardi tenta lidar com os desfalques nesta reta final. O atacante João Carlos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O meia Vitinho Mesquita sofreu uma ruptura de ligamento contra o São Paulo e não tem previsão de retorno.

O treinador ainda tem no departamento médico Matheus Salustiano, com um estiramento muscular, Bruno Azevedo, lesão na coxa direita, e Jeferson, lesão muscular na coxa direita.

“Não estavam nos planos a derrota na Copa do Brasil, mas aconteceu. Mas não temos tempo para lamentar. Precisamos levantar a cabeça e voltar a pensar no Paulistão. Estamos fazendo uma grande campanha e podemos fazer ainda mais história”, disse o treinador se referindo à derrota em casa para o Náutico, que causou a eliminação precoce do time.

Do outro lado, o Água Santa não poderá contar com o lateral Gabriel Inocêncio e nem com o meia Bruno Xavier, ambos suspensos. Com isso, Thiago Carpini deve colocar em campo, entre os titulares, Rhuan e Patrick Brey.

“Vivemos um momento muito bom e vamos enfrentar uma grande equipe, que também faz um bom campeonato. Vai ser um duelo duro, mas queremos a vitória para, quem sabe, terminar na primeira posição do grupo”, disse Thiago Carpini.