São Bernardo e Mirassol fazem a final da Taça Independência neste domingo, às 16h, no estádio Primeiro de Maio. O campeão vai ser conhecido em jogo único, portanto, em caso de empate haverá cobrança de pênaltis. Além do título, o campeão receberá R$ 400 mil de premiação e o vice ficará com R$ 200 mil.

Dono da segunda melhor campanha na fase de classificação, ficando atrás somente do Palmeiras, o São Bernardo caiu nas quartas de finais, ao perder para o próprio time dirigido por Abel Ferreira. Após ser eliminado, o São Bernardo passou a disputar a Taça Independência. Na semifinal, venceu a Inter de Limeira por 1 a 0. O Mirassol começou a temporada de forma irregular e não chegou às quartas de finais. Na Taça Independência, em casa, pegou o Guarani e venceu por 1 a 0.

Para a partida, o técnico Márcio Zanardi deve colocar em campo o mesmo time que ganhou da Inter de Limeira. A principal dúvida segue sendo no sistema ofensivo. Matheus Régis e Kauã disputam uma vaga ao lado de Felipe Marques e Léo Jabá.

“O Mirassol é um adversário duro que está aqui para conquistar o título. Temos mostrado nosso valor durante toda a competição e queremos a vitória para terminar em alta. Respeitamos o adversário, mas o São Bernardo merece por tudo aquilo que fez”, disse o treinador.

Do outro lado, o Mirassol também não deverá fazer mudanças para a final. O técnico Ricardo Catalá tem força máxima à disposição e vai com o que tem de melhor em busca do título. “Somos a única equipe que conseguiu vencê-los na primeira fase (por 4 a 1), mas o contexto é totalmente diferente, com bem mais responsabilidade e peso. Sabemos muito bem o que temos que fazer para trazer esse título para Mirassol.”