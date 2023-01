São Bernardo e Red Bull Bragantino voltam a campo nesta quarta-feira, às 19h, com o objetivo de manter 100% de aproveitamento no Paulistão, já que venceram na estreia. A partida, válida pela segunda rodada, será realizada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

O São Bernardo fez seu primeiro jogo fora de casa e venceu a Inter de Limeira por 3 a 0, liderando o Grupo D com três pontos. Santo André, com três, Palmeiras, com um, e Portuguesa, sem pontuar, completam a chave.

Já o Bragantino estreou em casa, diante do Corinthians, e venceu por 1 a 0. O time está em terceiro do Grupo A, abaixo de Botafogo e Santos, que também venceram. A Inter de Limeira completa a chave sem nenhum ponto.

Com o bom desempenho na estreia, a tendência é que o técnico Márcio Zanardi mantenha a base da escalação do time do ABC. Apesar disso, o volante Jhony Douglas e o atacante Felipe Marques, que saíram do banco para estrearem, são opções. O time não tem desfalques, pois não houve expulsões – apenas João Carlos e Rodrigo Souza foram advertidos.

Zanardi valorizou a vitória fora de casa e disse que o São Bernardo vai encarar todos os jogos com a mesma importância. “A estreia é sempre muito difícil, mas felizmente conseguimos fazer um bom jogo e vencer. Ainda temos algumas coisas para corrigir e vamos encarar todos os jogos como os mais importantes de nossas vidas. Agora faltam 11 e estamos totalmente focados no Red Bull Bragantino”, explicou.

No lado do Red Bull Bragantino, o técnico Pedro Caixinha segue com vários desfalques, todos no departamento médico: Léo Ortiz, Helinho, Kawê, Eric Ramires, Thiago Borbas, Lucas Evangelista e Jadsom. Apenas Juninho Capixaba foi advertido com cartão amarelo na estreia e, com isso, a escalação que venceu o Corinthians poderá ser mantida.

Apesar do importante resultado, Caixinha pediu que o time deixe a estreia para trás e se concentre no São Bernardo. “É óbvio que começar ganhando, principalmente contra um adversário como o Corinthians, é bom. Mas isso já ficou para trás e precisamos estar concentrados no São Bernardo. Temos que estar com a mesma intensidade e no mesmo nível que conseguimos na estreia”, pediu.