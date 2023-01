Mesmo jogando fora de casa, o São Bernardo mostrou a sua força ao vencer a Inter de Limeira neste sábado por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista na abertura da competição. Os gols que definiram o triunfo foram marcados por Chrystian, Alex Reinaldo e Léo Jabá.

Com o resultado, a Inter de Limeira começa o Paulista na lanterna do Grupo A. Enquanto isso, o São Bernardo é o líder do Grupo D, com três pontos. A partida começou com muita emoção. Logo aos seis minutos de jogo, o São Bernardo foi para cima dos donos da casa e abriu o placar. Após receber bola na direita, Chrystian cortou para o meio e colocou a bola no ângulo de Leo, fazendo 1 a 0 para os visitantes.

A reação da Inter de Limeira veio apenas aos 27, quando Jonathas saiu na cara do gol, mas parou no goleiro Alex Alves. Aos 33, Zé Mário também tentou, mas de fora da área, chutou para fora. Assim, a partida foi para o intervalo em 1 a 0 para o São Bernardo.

Na volta para o segundo tempo, quem voltou buscando mais o gol foi a Inter de Limeira. Aos 11 e 21 minutos, o time da casa perdeu duas boas oportunidades. Depois da pressão inicial, porém, o São Bernardo retomou o controle da partida.

Com um esquema mais consolidado Alex Reinaldo ampliou para os visitantes. O lateral recebeu bom passe de Léo Jabá pelo meio e bateu com categoria, fazendo o segundo do São Bernardo aos 33 minutos.

Pouco depois, aos 39, foi a vez do garçom Léo Jabá fazer o dele. O atacante recebeu lançamento em velocidade do campo de defesa, tirou de Léo e empurrou para as redes, ainda fora da área. Final: 3 a 0 São Bernardo.

Sem tempo a perder, os times agora já se prepararam para a segunda rodada do Paulista. Na terça-feira (17), a partir das 19h30, a Inter de Limeira encara o Mirassol, fora de casa, no estádio Municipal de Mirassol. No dia seguinte, será a vez do São Bernardo receber o Red Bull Bragantino, às 19h, no estádio Primeiro de Maio.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 x 3 SÃO BERNARDO

INTER DE LIMEIRA – Leo; Leandro Silva, Douglas, Wellington e Zé Mário; Claudinei (Djalma), Uillian Correia, Chrigor (Bruno Menezes) e Matheus Oliveira (Everton Brito); Jonathas (Denilson) e Iago Teles. Técnico: Pintado.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hélder (Bruno Azevedo), Matheus Salustiano e Rafael Vaz; Jeferson (Alex Reinaldo), Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita (Jhony Douglas) e Arthur Henrique; Chrystian, Léo Jabá e João Carlos (Felipe Marques). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS Chrystian, aos seis do primeiro tempo. Alex Reinaldo aos 33 e Léo Jabá, aos 39 da segunda etapa.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan

CARTÕES AMARELOS – João Carlos e Rodrigo Souza (São Bernardo)

RENDA E PÚBLICO Não disponíveis

LOCAL Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)