Em tempos de tecnologia, o São Bernardo acabou driblando os protocolos nesta terça-feira ao “oficializar”, por meio de suas redes sociais, a ida de Chrystian Barletta para o Corinthians. Na postagem, o clube do ABC classifica a negociação como definida e comunica também o desligamento do atleta.

“Agradecemos ao Chrystian por toda a dedicação e empenho pelo São Bernardo. Durante todo o processo, ele demonstrou profissionalismo e colaborou com a nossa campanha neste Paulistão. Desejamos muito sucesso a ele na sequência.” A postagem é assinada por Lucas Andrino, CEO do clube.

A postagem informa ainda que, com o desfecho da transferência, Barletta não vai defender o São Bernardo na disputa da Taça Independência. Assim, o atleta está liberado para se apresentar no novo clube para a sequência da temporada.

As redes sociais do clube também serviram para que o jogador negociado também se manifestasse sobre essa mudança de ares e o início de um novo rumo na carreira. Em um comentário breve, Barletta fez uma postagem de agradecimento. “Obrigado a família São Bernardo pelo carinho e pela oportunidade, ficarei na torcida pelo sucesso de todos sempre.”

Uma das surpresas na fase de classificação do Estadual, o São Bernardo garantiu vaga nas quartas de final em segundo lugar no Grupo D, atrás do Palmeiras. Com 26 pontos em 12 partidas, a equipe do técnico Márcio Zanardi fez a segunda melhor campanha entre os 16 participantes. A queda nas quartas de final veio na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado, no Allianz Parque.