O São Bernardo confirmou sua vaga na final da Taça Independência do Campeonato Paulista com vitória sobre a Inter de Limeira por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no estádio Primeiro de Maio. Com gol de Léo Jabá, o clube do ABC segue na briga pela premiação de R$ 400 mil.

Na decisão, o São Bernardo aguarda o duelo entre Mirassol e Guarani para conhecer o seu adversário. A partida será nesta sexta-feira, às 20h, no estádio José Maria de Campos Maia.

A Inter de Limeira começou o jogo mostrando que poderia surpreender o São Bernardo, mas um pênalti acabou mudando a história da partida. Logo de cara, Uillian Correia colocou a mão dentro da área, e o árbitro assinalou a cal. Aos 14 minutos, Léo Jabá deslocou o goleiro Alan e mandou no fundo das redes.

O time de Limeira chegou a empatar aos 20 minutos com um gol de cobertura de Chrigor, mas o lance acabou anulado pela arbitragem, que marcou impedimento. O árbitro aguardou o VAR para confirmar a decisão. O São Bernardo também chegou com Rafael Vaz, mas Alan defendeu.

Os minutos finais foram todos do São Bernardo. Matheus Régis fez linda jogada, com direito à caneta em João Paulo. Ele saiu de frente para o gol, mas acabou sendo parado por Alan. A pressão continuou, mas o time do ABC Paulista levou a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o São Bernardo tentou ampliar logo de cara, mas Felipe Marques recebeu na direita e cruzou. Alan defendeu. A Inter acordou e chegou a ameaçar com Matheus Oliveira, só que o chute saiu fraco e ficou nas mãos de Alex Alves.

O São Bernardo controlou a partida com extrema facilidade, anulou os pontos fortes da Inter e esperou o tempo acabar para selar sua classificação. No último lance, ainda quase ampliou. Jhony Douglas arriscou, mas pegou mal na bola e jogou para fora.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 0 INTER DE LIMEIRA

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Matheus Salustiano, Romércio e Rafael Vaz; Jeferson (Hugo Sanches), Henrique Lordelo (Romisson), Rodrigo Souza e Arthur Henrique (Eduardo Diniz); Matheus Régis (Kauã), Felipe Marques (Jhony Douglas) e Léo Jabá. Técnico: Márcio Zanardi.

INTER DE LIMEIRA – Alan; Djalma, Carlinhos e João Paulo (Rael); Léo Duarte, Claudinei (Jean Martim), Uillian Correia (Bruno Menezes), Matheus Oliveira (Kaio César), Fernando Canesin (Bill) e Zé Mário; Chrigor. Técnico: Fabinho Félix.

GOLS – Léo Jabá, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Cadançan

CARTÕES AMARELOS – Jhony Douglas e Rodrigo Souza (São Bernardo); João Paulo, Kaio César e Uillian Correia (Inter de Limeira)

RENDA – R$ 10.540,00

PÚBLICO – 470 pagantes

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.