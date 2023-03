A Taça Independência, antes conhecida como Troféu do Interior, foi finalizada neste domingo com o título do São Bernardo. Após empate sem gols no tempo normal com o Mirassol, a decisão foi para os pênaltis. Com gol decisivo de Fernando Neto, o São Bernardo venceu por 4 a 2 diante de sua torcida, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O título coroa a excelente campanha do São Bernardo durante a competição. O time teve a segunda melhor campanha geral, com 26 pontos, atrás apenas do Palmeiras, com 28. Caiu nas quartas de final, justamente para o time alviverde, com derrota por 1 a 0. O Mirassol, que fez 15 pontos, não avançou ao mata-mata, mas se credenciou como melhor time entre os não classificados.

Com as mudanças nos critérios de classificação à Copa do Brasil, feitas pela CBF, a Taça Independência não concede vaga ao torneio nacional em 2024. Entretanto, a Federação Paulista de Futebol (FPF) aumentou a premiação. Campeão, o São Bernardo faturou R$ 400 mil, enquanto o Mirassol ficou com R$ 200 mil.

Apesar de um bom ritmo, o primeiro tempo não contou com muitas chances. O São Bernardo foi melhor, principalmente na parte inicial, e teve chances em cabeçada de Léo Jabá, para fora, e em chute colocado de Matheus Régis, que buscou o ângulo, mas também para fora. O Mirassol até melhorou nos minutos finais e teve contra-ataques perigosos, mas não conseguiu transformar isso em finalizações a gol.

Com o calor amenizado para o segundo tempo, os times voltaram melhores e criaram chances logo nos primeiros minutos. João Carlos quase abriu o placar para o São Bernardo ao completar escanteio de cabeça. A bola já tinha passado pelo goleiro Alex Muralha, mas Zé Roberto tirou em cima da linha.

O próprio Zé Roberto respondeu para o Mirassol. Ele recebeu na esquerda, cortou o marcador e chutou forte, mas Alex Alves defendeu. O São Bernardo voltou ao ataque em chute de Felipe Marques, mas Muralha defendeu com facilidade.

A resposta do Mirassol veio em boa jogada na esquerda e cruzamento. Chico apareceu na segunda trave e chutou de primeira, cruzado, mas para fora. Nos minutos finais, o São Bernardo ainda teve duas boas cabeçadas com João Carlos, mas a decisão foi mesmo para os pênaltis.

Nos pênaltis, Léo Jabá, Eduardo Diniz, Henrique Lordelo e Fernando Neto fizeram os gols do São Bernardo, enquanto João Carlos errou a segunda cobrança. Do lado do Mirassol, Gabriel e Chico converteram, mas Kauan e Reniê perderam a primeira e quarta cobranças respectivamente.

Agora, os dois times se concentram para o Campeonato Brasileiro. O São Bernardo está na Série C, que tem início previsto para 2 de maio. O primeiro desafio será o Remo, em casa. Já o Mirassol está na Série B, que começa em 15 de abril. Na primeira rodada, o time paulista enfrenta a Chapecoense, em casa.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 (4) X (2) 0 MIRASSOL

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Hélder (Romércio), Matheus Salustiano e Rafael Vaz (Fernando Neto); Jeferson, Rodrigo Souza, Romisson (Henrique Lordelo) e Arthur Henrique (Eduardo Diniz); Léo Jabá, Matheus Régis (Felipe Marques) e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro (Reniê); Flávio, Danielzinho e Camilo (Gabriel); Fernandinho (Chico), Negueba (Silvinho) e Zé Roberto (Kauan). Técnico: Ricardo Catalá.

GOLS – Nenhum.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

CARTÕES AMARELOS – Hélder, Rodrigo Souza e Léo Jabá (São Bernardo). Lucas Ramon e Kauan (Mirassol).

PÚBLICO – 1.632 torcedores.

RENDA – R$ 37.770,00.

LOCAL – Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).