Um das surpresas neste início de Campeonato Paulista, o São Bernardo tenta seguir invicto diante do Mirassol, que ainda não venceu na competição. O duelo será disputado nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela quarta rodada.

No Grupo B, o Mirassol tem apenas um ponto, conquistado no empate por 1 a 1 com o Botafogo, em Ribeirão Preto. Antes, perdeu para Santos (2 a 1) e Inter de Limeira (1 a 0). O São Bernardo tem cinco pontos dentro do disputadíssimo Grupo D. Venceu a Inter de Limeira (3 a 0) e empatou com Red Bull Bragantino (1 a 1) e Santos (1 a 1).

Insatisfeito com os resultados dos três primeiros jogos, Ricardo Catalá segue sem achar o time ideal no Mirassol. A tendência é que o treinador, que fechou os treinos, faça novos testes. No entanto, ele admitiu a possibilidade de repetir o time da última rodada, porque tem todos os jogadores à disposição.

“No futebol existe a competência. A gente precisa ser um pouco mais competente nas oportunidades que cria. Somos uma equipe madura, com bagagem, vários atletas militaram na Série A da temporada passada, acho que está na hora de a gente ter um pouco mais de maturidade nesse sentido”, cobrou o treinador.

Do outro lado, o São Bernardo não terá o volante e capitão Rodrigo Souza, suspenso. Ele levou cartão em todos os jogos do time do ABC até aqui. Com isso, Henrique Lordelo deve iniciar entre os titulares.

O técnico Márcio Zanardi deve promover também o retorno de Alex Reinaldo na lateral direita. Do resto, o time deve ser o mesmo que entrou em campo diante do Santos na última rodada.

“Conheço bem o Mirassol. Certamente vai ser um dos jogos mais difíceis do campeonato. O Mirassol é um time de Série B, tem um grande treinador. Tivemos uma viagem longa, mas nos preparamos bem. Vamos jogar para vencer”, afirmou o treinador.