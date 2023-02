O goleador Calleri é o maior ídolo da torcida do São Paulo no atual elenco. Mas o centroavante argentino não começou bem a temporada e ainda busca o primeiro gol. Ciente que também precisa dar descanso a seu camisa 9, Rogério Ceni cobrava a chegada de uma “sombra” e ganhou nesta quarta-feira o goleador Erison, ex-Botafogo.

O reforço assina contrato até dezembro com opção de compra junto ao Estoril, de Portugal, para o qual foi negociado no meio do Brasileirão passado após início de muitos gols com a camisa do time carioca.

“O Tricolor acertou a contratação do atacante Erison, de 23 anos, que estava no Estoril (POR) e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2023 – com opção de compra ao término deste período”, anunciou o clube.

O jogador já trabalha com os novos companheiros e é uma prova que Ceni não considera Luciano um centroavante. Dia desses, o treinador escalou o também argentino Galoppo improvisado na área e foi agraciado com bela apresentação e dois gols na surra sobre a Portuguesa por 4 a 1.

Após o jogo, porém, Ceni afirmou que não considerava Galoppo um centroavante e cobrou a diretoria por um novo 9. Erison já está aprovado nos exames médicos e aguardando apenas a liberação n o BID da CBF para estrear. O São Paulo até brincou com o apelido do jogador, de Touro (por causa da força física) ao fazer o anuncio nas redes sociais em série de posts.