O São Paulo joga nesta quarta-feira, às 19h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, disposto a derrubar um tabu contra o Red Bull Bragantino. O time de Rogério Ceni não vence o rival do interior fora de casa desde 2019, antes da fusão do Red Bull com a gigante austríaca de bebidas. O duelo é válido pela sétima rodada do Paulistão.

O Bragantino não perdeu nenhum dos último quatro jogos que fez contra o São Paulo como mandante. Foram três vitórias e um empate, este no último confronto entre as equipes no Nabi Abi Chedid, em abril de 2022, pelo Campeonato Brasileiro.

Mais do que voltar a ganhar do Bragantino como visitante, o São Paulo joga para entrosar os reforços e buscar os encaixes ainda necessários até a formação do time que Rogério Ceni considera ideal. “A gente pode melhorar muito”, admitiu o treinador.

Ele está feliz, porém, com o desempenho e os resultados da equipe neste início de temporada. Depois de cair em casa para o Corinthians, o time reagiu e venceu o Santo André no último fim de semana.

A vitória no Bruno José Daniel fez o São Paulo abrir vantagem na liderança do Grupo B do Paulistão. Tem 11 pontos, três a mais que o vice-líder da chave, o Mirassol. O Bragantino lidera o Grupo A, com 10 pontos.

“Dá para melhorar mais o rendimento e competir com a maioria dos times do Campeonato Brasileiro”, acredita Ceni, contente com Erison, atacante que chegou para ser reserva de Calleri. O argentino, aliás, deve voltar a ser titular nesta quarta depois de ser preservado no fim de semana em razão de dores no tornozelo.

Os lesionados Rafinha, Igor Vinicius, Moreira, Diego Costa, André Anderson, Caio e Arboleda seguem fora. Nahuel Ferraresi operou o joelho recentemente e iniciou seu tratamento no CT da Barra Funda nesta semana.