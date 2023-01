O São Paulo tenta a sua primeira vitória no ano após ouvir vaias da torcida na estreia do Paulistão, no último domingo. O time do técnico Rogério Ceni empatou em 0 a 0 com o Ituano na primeira rodada do estadual, com críticas das arquibancadas. A equipe tricolor enfrenta a Ferroviária, nesta quinta-feira, às 19h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Em 2022, o São Paulo precisou de quatro rodadas para conquistar seu primeiro triunfo.

Diante do Ituano, o time repetiu erros do ano passado, o que irritou os mais de 45 mil torcedores presentes no Morumbi. A equipe até finalizou bastante, mas foram poucos os chutes na direção do gol adversário. A partida marcou a estreia de três reforços: o goleiro Rafael, o meia-atacante Wellington Rato e o atacante Pedrinho.

Uma outra cara nova pode vestir a camisa tricolor pela primeira vez. O zagueiro Alan Franco foi regularizado e pode estrear. O reforço argentino chegou para encorpar um setor que teve muitas mudanças em relação ao ano passado, com a saída de Luizão, a aposentadoria do ídolo Miranda e a venda de Léo ao Vasco. Franco não entra em campo desde outubro. Já o volante Jhegson Méndez aguarda regularização.

“O Méndez estava há 22 dias parado, e o Alan Franco desde outubro parado. Vamos ver como eles estão para estudar uma formação para o jogo contra a Ferroviária com a alteração de algumas peças para já na primeira semana não ter um caso de lesão muscular por causa de excesso”, disse Ceni após o empate no domingo.

Caso repita a estratégia do ano passado, Ceni pode rodar o elenco e promover mudanças no time titular. O lateral-esquerdo Wellington treinou normalmente nos últimos dias e deve ir a campo depois de deixar o campo com dores no tornozelo. Contra o Ituano, ele foi substituído por Liziero.

O São Paulo está no Grupo B do Paulistão, com Guarani, Mirassol e Água Santa.