O São Paulo se manifestou na noite desta quarta-feira sobre as acusações contra o atacante Pedrinho. O atleta é acusado pela ex-namorada de violência doméstica, lesão corporal, injúria e ameaça. Amanda Nunes, de 20 anos, registrou o boletim de ocorrência na última segunda-feira, dia 27.

O clube do Morumbi diz que tomou conhecimento da denúncia e que acompanhará de perto cada passo das investigações. O São Paulo também repudia qualquer agressão contra mulheres, mas afirma que agirá e tomará as medidas cabíveis quando o caso for devidamente apurado.

“O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento na noite desta quarta-feira do Boletim de Ocorrência contra o jogador Pedrinho, registrado por Amanda Nunes, sua ex-namorada. A entidade aguarda e acompanhará com máxima atenção a apuração da polícia e dos demais órgãos competentes. O clube jamais compactuará ou aceitará qualquer tipo de agressão contra a mulher e, com o caso devidamente apurado, tomará todas as medidas cabíveis que se fizerem necessárias”, escreveu o clube.

Amanda procurou a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte, que fica no bairro da Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista. A mulher apresentava sinais de agressão. A informação foi publicada originalmente pelo ge.

Nas redes sociais, a jovem havia feito publicações sobre agressões físicas sofridas por mulheres durante o relacionamento. “Espero e desejo que nenhuma mulher permita agressões, sejam elas físicas ou psicológicas. Quando se levanta a mão uma vez, pode ser que se levante outras vezes mais. Mulheres, não se calem! Não aceitem isso! Vocês merecem respeito e muito amor. Nem seus pais te batem mais, por que deixar que um miserável qualquer te bata?”, escreveu Amanda nos stories do Instagram.

No dia em que foi lavrado o boletim de ocorrência, torcedores do São Paulo que seguiam o casal nas redes sociais notaram que os perfis de Amanda e Pedrinho deixaram de se seguir. Fotos dos dois juntos também foram apagadas.