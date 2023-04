O São Paulo inicia a busca pelo título inédito da Copa do Brasil nesta terça-feira, no Morumbi, contra o Ituano. O time tricolor estreia direto na terceira fase pelo desempenho obtido na última edição do Brasileirão. A partida marca o retorno do atacante Jonathan Calleri ao time de Rogério Ceni. O argentino reforça o tricolor paulista depois de ficar quase um mês longe dos gramados por causa de uma lesão no tornozelo direito.

Calleri se machucou no dia 25 de fevereiro, na derrota por 1 a 0 para o São Bernardo, pela fase de grupos do Estadual. Um exame constatou lesão nos ligamentos e, inicialmente, foi cogitado um retorno do jogador somente para o segundo semestre. O atacante evoluiu rapidamente e só não foi relacionado para o duelo com o Tigre, na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, porque estava suspenso.

Contratado para disputar posição com Calleri, o centroavante Erison correspondeu diante do Tigre e marcou os gols da vitória, por 2 a 0, sobre o time argentino. O ex-Botafogo também teve o azar de se lesionar, ocorrida poucos jogos após sua chegada ao Morumbi, mas se recuperou a tempo de esquentar a briga por uma vaga no ataque tricolor. Porém, a tendência é que Calleri seja escalado como titular nesta terça.

Diante da sua torcida, o São Paulo espera vencer o Ituano não apenas para construir uma vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 25 de abril, mas também para amenizar a crise causada pela eliminação precoce no Paulistão. A equipe de Ceni caiu para o vice-campeão Água Santa, nos pênaltis, ainda nas quartas de final e ficou quase um mês apenas treinando antes de estrear na Sul-Americana.

O clima no Morumbi nas últimas semanas foi de tensão. Rogério Ceni entrou em rota de colisão com o elenco após cobrar Marcos Paulo na frente dos atletas, durante treinamento no CT da Barra Funda, sobre uma publicação nas redes sociais. O tom usado pelo treinador não teria agradado jogadores e a reclamação chegou à diretoria, que decidiu mesmo assim manter o ídolo no cargo.

Na última semana, cerca de 20 membros da Torcida Tricolor Independente se encontraram com jogadores e comissão técnica no centro de treinamento da equipe para uma conversa. O encontro foi alinhado com a diretoria e, segundo os dirigentes, ocorreu de maneira pacífica.

Esta será a segunda vez que o São Paulo encara o Ituano na temporada. Em janeiro, pelo Paulistão, o jogo terminou empatado sem gols no Morumbi. O lateral-direito Raí Ramos, titular da equipe do interior naquela ocasião, assinou com o tricolor paulista em março Como já disputou a Copa do Brasil pelo Ituano, ele não pode ser inscrito na competição. Gabriel Barros, um dos destaques da equipe de Itu, vai jogar a Série A pelo Internacional.

O São Paulo ainda conta com uma série de jogadores no departamento médico. Ferraresi, Galoppo, André Anderson, Igor Vinicius e Moreira seguem em tratamento. Gabriel Neves, com dores no tornozelo esquerdo, é dúvida. O zagueiro Diego Costa, recuperado de problema no joelho, retorna à equipe.