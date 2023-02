O São Paulo anunciou nesta segunda-feira, em suas redes sociais, o total de doações feitas, em iniciativa executada pela área social do clube, com o objetivo de ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o litoral norte de São Paulo neste carnaval. A campanha, que contou com o apoio dos torcedores, teve início na última quinta-feira e se encerrou neste domingo.

Do total arrecadado pelo clube do Morumbi, 12 toneladas já foram entregues em envio realizado na última semana, enquanto as outras 80 toneladas serão enviadas nesta terça-feira acompanhadas de representantes são-paulinos.

A ação do São Paulo se junta à iniciativa de outros clubes para ajudar as vítimas das enchentes. O Palmeiras também organizou um projeto de coleta de mantimentos e itens de higiene.

A mesma iniciativa foi seguida por Santos e Corinthians, que fizeram uma parceria para neste sentido. As duas diretorias abraçaram a campanha “Juntos pelo Litoral” e vão leiloar a camisa dos 11 titulares de cada equipe que disputou o clássico do final de semana. O lance inicial de cada peça será de R$ 800,00. O dinheiro vai ser encaminhado para as cidades de São Sebastião e Bertioga.

O número de mortes após as chuvas no final de semana do carnaval subiu para 65 no domingo, de acordo com a defesa civil. Ao todo, 64 vítimas são de São Sebastião e uma é de Ubatuba.

O acumulado de chuvas nas cidades do litoral norte do estado de São Paulo no período do carnaval registrou um acumulado de 682 milímetros e deixou um rastro incalculável de destruição. São Sebastião sofreu com deslizamentos de encostas, alagamentos e bairros isolados devido à interdição de vias de acesso.