São Paulo e Santos têm acumulado tropeços e ainda não se encontraram neste início de ano. Os rivais, que têm oscilado, se enfrentam neste domingo, às 19h, no Morumbi, pela oitava rodada do Paulistão, em busca da primeira vitória em clássicos em 2023. Neste estadual, o time tricolor perdeu para o Corinthians, enquanto a equipe da Baixada Santista foi derrotada pelo Palmeiras

O San-São tem sido marcado por um equilíbrio recente na história, sendo três vitórias para cada lado e dois empates nos últimos oito encontros. Para sair de campo com a vitória, os rivais vão precisar superar os vários desfalques por lesão desde que a temporada começou.

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com o recém-contratado Erison, que sofreu um estiramento muscular na derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino na última partida. O departamento médico segue cheio com oito jogadores. Por outro lado, Calleri, desfalque nas duas rodadas anteriores, deve voltar ao time titular. “Jogo duríssimo. O Santos tem um belíssimo time. Tem velocidade, tem força na bola aérea. Não há favoritismo. Vai ser um jogo bem difícil”, disse Ceni.

O Santos busca estabilidade no início de trabalho de Odair Hellmann. A pressão já bateu à porta quando torcedores invadiram o CT Rei Pelé cobrando jogadores e diretoria. Nesta semana, o clube anunciou as contratações do zagueiro Joaquim, do volante Alison e dos meias Lucas Lima e Daniel Ruiz. A vitória por 1 a 0 sobre o São Bento teve boa atuação coletiva e diminuiu as cobranças.

Odair Hellmann tenta encontrar uma cara ao Santos neste início de ano. Já foram oito escalações diferentes nas oito partidas. O treinador deve, novamente, mudar a equipe. Sandry recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Já o lateral João Lucas, com dores no joelho direito, é dúvida.

“É encarar (o clássico) com a maior seriedade possível. Fizemos uma grande partida contra o São Bento e isso dá confiança ao grupo”, disse o goleiro João Paulo.