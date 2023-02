Os resultados positivos conquistados nos últimos jogos com bom futebol anima o torcedor são-paulino para um dos principais testes no Paulistão. Neste sábado, às 18h30, no Morumbi, o São Paulo encara o São Bernardo, dono da segunda melhor campanha entre todas as 16 equipes da competição.

Terceiro melhor time do torneio estadual, o São Paulo, com 20 pontos, tem a chance de igualar a pontuação do São Bernardo e tomar do rival do ABC Paulista, sensação da competição, o segundo lugar entre os melhores. Hoje, o Palmeiras ostenta a melhor campanha.

O time tricolor é líder do Grupo B e já está classificado para o mata-mata. Mesmo assim, Rogério Ceni planeja não dar folga a seus principais atletas nas duas rodadas finais da primeira fase. “A fase classificatória determina muita coisa, foi assim nos últimos anos. Vamos lutar muito para ter a melhor posição possível, agora classificados”, justificou.

O São Paulo engatou três triunfos seguidos conquistados com futebol de alto nível e um ataque prolífico. Fez 3 a 1 no Santos, 5 a 1 na Portuguesa e 3 a 0 no São Bento. Espera repetir o desempenho e a profusão de gols para manter-se entre os melhores do Estadual.

Para o duelo contra o São Bernardo, o treinador não terá o volante Pablo Maia, suspenso. As outras baixas são as mesmas dos últimos jogos. São 12 jogadores afastados por contusão. O atacante Caio e o lateral-direito Igor Vinícius são os que estão mais perto de retornar.

O plano de Ceni é ter um time mais forte no mata-mata, com o retorno de parte dos contundidos. O clube deve enfrentar o Água Santa nas quartas de final.

SENSAÇÃO

Principal surpresa do Campeonato Paulista e já classificado às quartas de final, o São Bernardo agora mira a liderança do Grupo D.

Embalado por seis vitórias seguidas, uma marca histórica ao clube, o São Bernardo é o vice-líder do Grupo D, com 23 pontos, um a menos que o Palmeiras. Os dois times, inclusive, têm as melhores campanhas da classificação geral e, por ironia do regulamento, vão se enfrentar nas quartas de final.

Como o Palmeiras entra em campo apenas no domingo, diante da Ferroviária, no Allianz Parque, o São Bernardo assume provisoriamente a liderança da chave com um empate. É bom lembrar que o primeiro colocado joga as quartas de final em casa.

“Não vamos mudar a nossa forma de jogar. Iremos enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. Um grande adversário, com estádio cheio, mas já temos a nossa forma de jogar e vamos para lá com a mesma postura. Ainda queremos pontuar e, quem sabe, chegar a primeira colocação no grupo”, disse o técnico Márcio Zanardi.

Pesa a favor do time do ABC o retrospecto diante dos ‘grandes’ neste Paulistão. O São Bernardo empatou com o Santos, por 1 a 1, e ganhou do Corinthians, por 2 a 0. Ambos os jogos foram disputados no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Para o jogo contra o São Paulo, Márcio Zanardi tem as voltas do volante e capitão Rodrigo Souza e do atacante João Carlos, que cumpriram suspensão na vitória por 2 a 0 em cima do Ituano. Por outro lado, o lateral-direito Jeferson e o atacante Léo Jabá estão no departamento médico.