O São Paulo enfrenta o São Bento nesta terça-feira com a possibilidade de atingir seu primeiro objetivo dentro do Campeonato Paulista: garantir a classificação antecipada às quartas de final. Beneficiado pela derrota do Mirassol, um de seus rivais dentro do grupo, o time de Rogério Ceni precisa vencer o adversário em Sorocaba para garantir a vaga nesta rodada.

Hoje, o time do Morumbi lidera o Grupo B com 17 pontos, mesma quantidade do Água Santa, atrás no saldo de gols. Em seguida vem o próprio Mirassol, com 12. Se vencer, o time tricolor vai abrir oito pontos à frente do terceiro colocado, com apenas mais seis em disputa. Só os dois primeiros avançam à próxima fase.

O São Bento ocupa a segunda posição do Grupo C com nove pontos, mas vive uma sequência ruim, com cinco partidas sem vencer, sendo as últimas três derrotas (Santos, Guarani e Botafogo).

Em um torneio marcado pela diferença técnica entre os times do interior e da capital, a conquista da vaga pode ser considerada obrigação para os grandes. Mas o caminho revela surpresas. O Santos, por exemplo, está fora da zona de classificação. O São Bernardo tem a segunda melhor campanha geral, só atrás do Palmeiras. Por isso, Ceni considera importante somar pontos e garantir a vaga com antecedência para pensar em vantagens nas próximas fases. De acordo com o regulamento, os times com melhor campanha nos confrontos eliminatórios decide em casa.

Além disso, com a vaga antecipada, o time pode rodar mais o elenco e descansar peças nos dois últimos compromissos antes da fase final. A equipe tem 13 jogadores no departamento médico.

Um dos destaques do time em Sorocaba deve ser o retorno de Luciano, após cumprir suspensão diante da Inter. O camisa 10 tem nova função: participar da construção das jogadas, articulando a passagem do meio ao ataque. Atuando atrás dos atacantes, Luciano faz menos gols – foram dois em oito partidas -, mas ele continua participando das jogadas ofensivas.

A volta de Luciano pode mudar o posicionamento de Giuliano Galoppo, que foi bem como armador na goleada sobre a Inter de Limeira, mas deve ir para o lado esquerdo do ataque.

Outra possibilidade na escalação deve ser a troca de Wellington Rato por Pedrinho. A razão é física. O ex-jogador do Atlético-GO participou dos nove jogos do time no Paulistão, sendo titular em oito deles. Por isso, ele pode ser poupado. O substituto pode ser Pedrinho, que já marcou duas vezes com a camisa do São Paulo, a última delas um golaço diante da Inter. Os zagueiros Alan Franco e Beraldo e o volante Méndez também devem ser poupados.

Há cinco jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas, o São Bento entra em campo desfalcado. O técnico Paulo Roberto Santos não terá o Neto Paraíba, com uma lesão na coxa confirmada – para por duas semanas. Ele se junta ao lateral Caio Hila e ao volante Marquinhos, que já estavam no departamento médico. Assim, Renan Mota e Kayan despontam como favoritos pela vaga no setor criativo.

Ciente do mau momento do São Bento, Paulo Roberto projeta retomar a confiança dos jogadores em nova partida em casa. “Quando perde, a responsabilidade vai ser sempre minha. A pessoa que toma a decisão para escalar. Vamos levantar a cabeça desse grupo e buscar as atuações das primeiras rodadas, quando conquistamos duas vitórias em casa”, lembrou.

Nas primeiras rodadas, o São Bento bateu o Santo André, por 2 a 1, e a Inter de Limeira, por 1 a 0, em casa, além de empates importantes contra Palmeiras e Água Santa, fora. O time tem nove pontos, em segundo lugar do Grupo C, mas o Ituano, terceiro colocado com a mesma pontuação, tem um jogo a menos.

Na classificação geral, que define os dois rebaixados, está no 13º lugar, com apenas um ponto a mais do que a Ferroviária, que hoje cairia ao lado da Portuguesa, com seis.