Foi definido nesta quinta-feira o esquema de segurança e as medidas a serem tomadas no entorno do Allianz Parque na segunda-feira, quando o São Paulo disputará, como mandante, as quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Água Santa. Entre estas, decidiu-se que as organizadas tricolores ocuparão o Gol Norte do Allianz, onde geralmente fica a Mancha Alvi Verde, entre outras torcidas.

As decisões foram tomadas em reunião nesta quinta-feira, que contou com a presença das torcidas organizadas de Palmeiras e São Paulo com a Polícia Militar, Civil, Prefeitura e Guarda Civil Metropolitana, além do clube mandante – que fará a organização do Allianz no dia do jogo – e do Palmeiras.

Mancha Alvi Verde, do Palmeiras, e Torcida Independente, do São Paulo, representaram as demais torcidas organizadas dos times. Por ter uma forte relação com a Força Jovem do Vasco, a Mancha também representou os interesses da organizada cruz-maltina.

Em nota ao Estadão nesta semana, a Polícia Militar já havia afirmado que não teve participação na decisão das datas e locais das quartas de final – em destaque os confrontos de Palmeiras e São Paulo, no sábado e segunda-feira, respectivamente. A reunião desta quinta-feira serviu para definir a estratégia a ser adotada pelo policiamento local nos arredores do estádio.

“As polícias Civil e Militar utilizarão os critérios técnicos estabelecidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e os protocolos operacionais aplicados em todas as partidas que são realizadas no estado de São Paulo”, afirma a nota. Segundo apurou o Estadão, o São Paulo ficará responsável pela operação da partida – bilheteria e segurança do Allianz Parque. Lojas do Palmeiras continua a cargo do Allianz, enquanto as autoridades policiais são responsáveis pelo exterior.

Apesar da partida ser na segunda-feira, os ingressos para São Paulo x Água Santa ainda não começaram a ser vendidos. Na reunião desta quinta-feira, definiu-se que a organizada do São Paulo ficará no Gol Norte – mesmo local onde a Mancha e as demais organizadas ocupam normalmente.

Com relação aos comércios, a decisão fica a cargo de cada proprietário. Bares e lojas, comuns à frente do estádio na Rua Palestra Itália, poderão continuar abertos no dia do jogo contra o Água Santa. Ao Estadão, Jorge Luís, presidente da Mancha Alvi Verde, afirma que as organizadas do Palmeiras se mostraram abertas a cooperar, tanto com a Polícia quanto com o São Paulo.

“Assim como aconteceu no jogo contra o Santos, que correu tudo da melhor maneira possível, estamos dispostos a ajudar e cooperar com a segurança”, afirma. O Morumbi foi cedido no início de fevereiro para que o Palmeiras enfrentasse o Santos. A PM pediu para que as sedes das organizadas da Mancha e das demais organizadas do Palmeiras permaneçam fechadas na segunda-feira.

“Não tem porque irmos às ruas, sem jogo do Palmeiras”, enfatiza Jorge. O clima entre as organizadas na reunião foi amistoso e cordial, ressaltando o respeito, que já havia ocorrido em fevereiro. “A relação entre Palmeiras e São Paulo facilita com que, em breve, voltem as duas torcidas a um clássico na cidade.” Segundo o presidente, haverá uma conversa interna com os associados, para ressaltar a importância de respeitar a torcida organizada do São Paulo, sem provocar conflitos.

Além disso, não é esperado um aumento no efetivo policial para a partida, segundo apurou o Estadão. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) foi procurada pela reportagem, mas não respondeu ao contato.

Palmeiras mandante no Morumbi

A partida entre São Paulo e Água Santa no Allianz Parque é uma consequência do acordo com o Palmeiras para, no início de fevereiro, ceder o Morumbi para o clássico com o Santos. Na ocasião, ambas as diretorias envolvidas viram como o sucesso a realização da partida, sem danos ao patrimônio.

Dessa forma, Leila Pereira e a diretoria do time alviverde se mostrou à disposição para ceder o Allianz Parque na segunda-feira, quando o Morumbi está ocupado pelo show da banda britânica Coldplay. Como o Palmeiras utilizou o estádio do São Paulo, o acordo não prevê o pagamento do aluguel do Allianz pelo jogo de segunda-feira. A medida foi uma forma de “aproximar” as diretorias e há a possibilidade de, caso o São Paulo se classifique à semifinal, jogar na casa do Palmeiras novamente.

Posicionamentos das organizadas

A definição do jogo do São Paulo no Allianz Parque dividiu opiniões entre as torcidas organizadas. A Mancha Alvi Verde divulgou nota nesta semana e se colocou contra a decisão da diretoria palmeirense. A torcida classificou como o maior equívoco da gestão da presidente e diz que a situação é “inaceitável”. O comunicado ainda usa o termo “clube inimigo” para se referir ao São Paulo e afirma que a presença de são-paulinos no entorno do Allianz pode causar problemas de segurança.

Do lado são-paulino tanto a Torcida Independente quanto a Dragões da Real pediram que os seus associados tenham consciência durante o jogo e, assim como aconteceu quando o Morumbi foi cedido ao Palmeiras, não degradem o patrimônio do Allianz.

São Paulo mandante no Allianz Parque

A partida contra o Água Santa será a primeira em que o São Paulo será o mandante no Allianz Parque, mas o time tem um histórico do tipo no antigo Parque Antarctica. Ao todo, 52 jogos do São Paulo foram disputados como mandante no estádio do Palmeiras. Por conta dos registros da época, não é possível garantir que em todos estes jogos o São Paulo foi, efetivamente, o dono da partida. Clubes como Portuguesa, Corinthians e Santos também mandavam seus jogos no estádio alviverde com certa frequência até meados do século 20 e tiveram diversos confrontos neste período.

Os dados de historiadores são divergentes em algumas situações. Inicialmente, acreditava-se que o time do Morumbi havia mandado 69 jogos no Parque Antarctica, mas estes dados foram revisados em levantamento de Michael Serra, historiador do clube tricolor, caindo para 52.

Além de diversos amistosos, o São Paulo mandou partidas de Campeonato Paulista, Rio-São Paulo, Brasileirão e Roberto Gomes Pedrosa, como se chamava o Brasileirão. A primeira partida como mandante foi um amistoso realizado no aniversário do clube e, consequentemente, da cidade de São Paulo, contra a Portuguesa Santista. Vitória do São Paulo por 3 a 2.