Pouco eficiente e com problemas para marcar gols em 2023, o São Paulo quer melhorar o desempenho ofensivo diante da Portuguesa, nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbi, e seguir invicto no Campeonato Paulista. A equipe do Canindé disputa o primeiro clássico na volta à elite estadual.

O São Paulo tem cinco pontos, decorrentes de dois empates e uma vitória, e lidera o Grupo B. A equipe está invicta no Paulistão, mas essa invencibilidade não significa muito para o torcedor, que vê o time oscilar e ainda incapaz de apresentar um bom futebol na atual temporada.

O ponto negativo tem sido o ataque, que marcou apenas dois gols nas três primeiras partidas do Paulistão. Alvo de críticas em 2022, o setor defensivo, porém, apresentou evolução. Levou apenas um gol, da Ferroviária, e conseguiu segurar o Palmeiras, na casa do rival.

“Acho que o São Paulo está em um bom caminho. As coisas melhoraram muito do ano anterior para agora”, acredita Calleri. A opinião otimista é endossada pelo chefe. “Hoje o torcedor vê um time competitivo, são poucas coisas para melhorar”, avaliou Rogério Ceni depois do empate sem gols com o Palmeiras, no clássico do último domingo.

Ocorre que um dos destaques do time, o zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi, rompeu os ligamentos do joelho direito, precisará operar e pode não mais jogar pelo São Paulo porque seu contrato de empréstimo vence no fim de junho. O argentino Alan Franco deve jogar na zaga ao lado de Arboleda.

No mesmo clássico, Rafinha sentiu dores no tornozelo esquerdo e também ficará um tempo afastado. Em seu lugar deve jogar Orejuela, uma vez que Igor Vinícius também está lesionado. Pablo Maia retorna após cumprir suspensão.

Ceni aguarda a chegada de Caio Paulista, que tem acordo encaminhado de empréstimo para se juntar ao elenco. Ele é atacante, mas vinha atuando na lateral esquerda do Fluminense e será contratado para fazer sombra ao jovem Welington, que não tem substituto depois da saída de Reinaldo.

De volta à elite do futebol paulista após sete anos, a Portuguesa tem uma vitória, um empate e uma derrota no campeonato. A campanha instável lhe deixa no último posto do Grupo D, o do Palmeiras.

“Vamos competir. Disso pode ter certeza. É claro, respeitando um gigante do futebol brasileiro”, afirmou o técnico Mazola Júnior. “Não vamos lá ficar atrás. Vamos lá conquistar os pontos”, disse.

Para este importante duelo, porém, o técnico continua com problemas, tendo pelo menos dois desfalques certos para armar o time titular. Um deles é o zagueiro Patrick – que teve uma lesão constatada no posterior da coxa direita e ficará três semanas fora. O outro é o lateral-esquerdo Fabiano, fora há três rodadas por dores musculares.

Há também algumas dúvidas. O volante Madison sofreu uma pancada na lateral da barriga contra o Red Bull Bragantino e ainda não sabe se terá condições de jogo. Digo Marzagão pode entrar. Assim como o atacante Pedro Bortoluzo. Em reavaliação do departamento médico. O atacante chegou a ser poupado no empate por 1 a 1 diante do Ituano e entrou, nos minutos finais, no jogo contra o Bragantino.