O sorteio da Copa Sul-Americana colocou o Tigre, da Argentina, no caminho do São Paulo. As equipes estão no Grupo D, que conta ainda com Deportes Tolima (COL) e Puerto Cabello (VEN). Brasileiros e argentinos voltam a se enfrentar na competição 11 anos após a final de 2012, um jogo tumultuado que “não acabou” e terminou com o time do Morumbi campeão.

Depois de um empate sem gols no confronto de ida, na Argentina, São Paulo e Tigre entraram no gramado do Morumbi no dia 12 de dezembro de 2012 para decidir a Copa Sul-Americana. Diante de 67 mil torcedores, o tricolor paulista abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols da então promessa Lucas Moura, atualmente no Tottenham, e Osvaldo.

Com o placar adverso, os argentinos apelaram para a violência e abusaram de entradas mais duras nos jogadores brasileiros. Lucas Moura chegou a ficar com o nariz sangrando por causa de uma cotovelada. As coisas esquentaram no fim da etapa inicial, quando o meia ofereceu de maneira irônica ao lateral-esquerdo Orban o algodão que usou para estancar o sangramento. O argentino não gostou e foi para cima do brasileiro, iniciando uma confusão na saída do campo até o vestiário.

O São Paulo subiu ao gramado para o segundo tempo, mas o Tigre se recusou a retornar à partida. Os jogadores argentinos e o técnico Nestor Gorosito acusaram a Polícia Militar de ameaçá-los com armas de fogo. Depois de 30 minutos, o árbitro chileno Enrique Osses encerrou a partida por W.O. e o São Paulo ficou com o título. Dirigentes do Tigre chegaram a protestar no gramado do Morumbi enquanto os são-paulinos comemoravam o troféu inédito.

A Copa Sul-Americana de 2012 foi o último título conquistado por Rogério Ceni como jogador antes da sua aposentadoria, em 2015. Como treinador, o ex-goleiro ainda busca o seu primeiro título com o São Paulo. Em 2022, o técnico bateu na trave após o time brasileiro amargar o vice da Sul-Americana para o Independiente Del Valle.

O primeiro duelo entre São Paulo e Tigre está marcado para 5 de abril, na Argentina, na estreia das equipes na Sul-Americana. O confronto no Morumbi acontece em 28 de junho.