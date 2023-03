Foram sorteadas nesta segunda-feira as chaves da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em Luque, no Paraguai. O saldo para as equipes paulistas, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino, é positivo, nenhum time tem do que reclamar. Os adversários, porém, exigem atenção para que eventuais tropeços não atrapalhem uma classificação tranquila na liderança das chaves.

O São Paulo está no Grupo D com o Deportes Tolima, algoz do rival Corinthians na Libertadores de 2011, como principal adversário. O são-paulino, porém, deverá ficar mais atento ao confronto com o argentino Tigre, com quem o time do Morumbi decidiu a final da Sul-Americana de 2012 e, desde então, amarga uma longa fila sem conquistas, encerrada com o título do Paulistão de 2021. Completa a chave a desconhecida Academia Puerto Cabello, de Carabobo, na Venezuela.

O Red Bull Bragantino reencontrará uma pedra no sapato. Em 2022, foi eliminado da Libertadores na primeira fase e sofreu com o Estudiantes de La Plata. Os argentinos compõem o Grupo C com duas equipes de menor expressão: o paraguaio Tacuary e o Oriente Petrolero, da Bolívia, que não oferece problemas de altitude por jogar em Santa Cruz de la Sierra.

O Santos está na Chave E, com o argentino Newell’s Old Boys, o boliviano Blooming e o chileno Audax Italiano. Assim como o time de Bragança Paulista, a equipe da Baixada não enfrentará problemas com altitude e não fará viagens tão longas.