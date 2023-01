Com um gol de Galopo, o São Paulo iniciou a sua preparação com vitória de 1 a 0 sobre o Guarani em jogo-treino realizado neste sábado, no CT da Barra Funda. A atividade contou com dois tempos de 40 minutos e o técnico Rogério Ceni aproveitou a movimentação para observar praticamente todo os atletas do elenco.

O jogo foi o primeiro teste desde a participação da equipe na última rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo faz a sua estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro. A equipe do Morumbi inicia o estadual atuando no Morumbi contra o Ituano.

Além de iniciar os trabalhos de campo, o trabalho serviu para avaliar os atletas recém-chegados e também os jogadores que estiveram entregues ao departamento médico ao final da temporada passada.

O meia Patrick, que está perto de ser negociado com o Atlético-MG, não atuou no jogo-treino deste sábado. O atleta trabalhou em separado à espera de uma definição sobre o seu futuro.

No aguardo de reforços para o restante da temporada, Rogério Ceni quer iniciar os ajustes na equipe para buscar variações táticas. Na atividade deste sábado, Felipe Alves foi liberado pela diretoria para resolveu questões particulares. Com pubalgia, André Anderson ficou em tratamento no departamento médico.