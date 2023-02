Lionel Scaloni esteve na Itália nesta segunda-feira para acompanhar o prêmio Planchina d’Oro. O treinador campeão mundial com a Argentina foi convidado de honra em Coverciano, em Florença, onde recebeu uma menção honrosa das mãos de Stefano Pioli, comandante do Milan. Após o evento, o argentino foi questionado se conta com Messi na próxima Copa do Mundo e não teve dúvidas em responder que sim.

Messi anunciou que a Copa do Catar foi a última de sua carreira, mas Scaloni espera que a taça erguida no fim do ano sirva de motivação para o camisa 10 voltar atrás em sua decisão de adeus. O astro estará com 39 anos na edição de 2026, agendada para Estados Unidos, México e Canadá e já retornou à seleção uma vez após dizer adeus.

“Ter um jogador como Messi é, obviamente, uma vantagem. Como ex-companheiro, treiná-lo é bonito, vejo como os outros jogadores olham para ele e o seguem, é o melhor”, disse o treinador ao Diário Olé. “Estar no próximo Mundial será uma decisão do Leo. Se o corpo o apoiar, ele estará lá com a gente”, cravo, confiante.

Scaloni ainda revelou que Di María é outro jogador de renome da seleção em seus planos para a próxima Copa. “Ele vai jogar até o seu corpo dizer que sim. É um campeão, todos nós vimos o que ele pode fazer”, elogiou. O jogador, assim como Messi, terá 39 anos na Copa.

“Allegri (Massimiliano, treinador do atacante na Juventus) sabe muito bem qual jogador tem, tem que administrá-lo bem como está fazendo. Ele é um jogador de futebol que precisa de estímulo para poder se expressar ao máximo. Estamos falando de um jogador de classe mundial. É um jogador de futebol que, como Messi, permanecerá com o tempo.”