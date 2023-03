O técnico Lionel Scaloni se emocionou com o apoio da torcida argentina, nesta terça-feira, no amistoso contra Curaçao, disputado em Santiago del Estero, a cidade mais velha da Argentina, localizada a 1.042 quilômetros de Buenos Aires.

“A recepção foi muito boa e agradeço a todos que vieram ver seus heróis. As pessoas vêm de todos os lugares”, disse o treinador, em entrevista coletiva, após a goleada por 7 a 0. “A torcida argentina sempre foi uma das melhores, agora é a melhor. Sempre que jogamos com esta camisa nos sentimos identificados. Por onde passamos, eles nos apoiam.”

Scaloni afirmou que a conquista do terceiro título mundial não tirou a concentração do grupo para conquistas futuras. “Continuaremos a pensar objetivamente no que podemos conseguir. Temos uma grande variedade de jogadores. Vieram 33 atletas, então temos um elenco para escolher. Se outros surgirem, eles também virão.”

Segundo o treinador, o grupo assumiu uma postura de ir atrás da conquista de todos os torneios a serem disputados. “Gostamos de competir no que há de mais importante para o que está por vir. Nunca deixaremos de festejar e parece justo que todo o país se divirta.”