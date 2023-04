Os calções brancos que compunham o uniforme principal da seleção inglesa de futebol feminino serão trocados por peças azuis durante a disputa da Copa do Mundo deste ano, que será disputada entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. A mudança foi realizada para que as jogadoras sintam-se mais confortáveis quando estiverem menstruadas.

“Queremos que nossas jogadoras sintam que têm nosso apoio neste assunto e pedimos aos organizadores dos torneios internacionais que levem esse tema em consideração e que permitam uma maior flexibilidade em relação a mudanças nos uniformes”, comunicou a Associação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês).

O abandono dos calções brancos é uma tendência entre as equipes de futebol feminino. O Manchester City anunciou a mudança em outubro do ano passado e foi seguido por outros clubes, como o Orlando Pride, time de Marta nos Estados Unidos.

A seleção feminina da Inglaterra costuma jogar com um uniforme todo branco. Foi com esse traje que as inglesas conquistaram a última Eurocopa, mas, antes do título, já haviam reclamado do uso dos shorts brancos durante a competição.

A atacante Beth Mead se pronunciou publicamente sobre o assunto logo após a primeira rodada do torneio europeu, em julho do ano passado. “Espero que eles mudem a cor. É muito bonito ter um kit todo branco mas, por vezes, não é prático, quando chega aquela altura do mês. Lidamos com isso o melhor que podemos”, disse na ocasião.

Após a reivindicação, enfim, conseguiram concretizar a mudança. O primeiro jogo com o calção azul será contra o Brasil, nesta quinta-feira, quando as duas seleções se enfrentam pela Finalíssima, torneio que promove o embate entre as campeãs europeias e as campeãs sul-americanas.