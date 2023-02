Quem não gostaria de ter uma camisa autografada por ídolos do quilate de Lionel Messi, Mbappé, Benzema, Alexis Putellas, Alex Morgan ou Keira Walsh? O que parecia um sonho pode se transformar em realidade. Os 22 jogadores e jogadoras eleitos na seleção de melhores do mundo da Fifa, nesta segunda-feira, em Paris, terão camisas leiloadas para arrecadar fundos às vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria e deixou mais de 50 mil mortos e milhares de desabrigados.

A iniciativa é fruto de uma parceria da FIFPRO (Federação Internacional das Associações de Jogadores Profissionais) com a MatchWornShirt, renomada plataforma de leilões de camisas utilizadas por atletas.

Cada jogador escolhido para a seleção mundial feminina e masculina da Fifa, em evento de gala em Paris, doou duas camisas para a ação, todas já autografadas. Quem quiser adquirir uma das 44 relíquias, tem até o dia 12 de março para fazer o seu lance. Delas, 22 estarão emolduradas.

As camisas, já disponíveis para lances, estão disponíveis no https://www.matchwornshirt.com/event/26-02-2023-fifpro-world-11-special-event. Os valores arrecadados serão destinados à Omuz Omuza, campanha parceira da Federação Turca de Futebol que tem como objetivo principal construir casas àqueles que perderam suas moradias por causa do forte terremoto de magnitude 7.8 que atingiu Turquia e Síria no dia 6 de fevereiro. Uma instituição síria também receberá parte da verba arrecadada.

Alguns clubes ou mesmo jogadores também entraram na onda da solidariedade e estão utilizando produtos pessoais em leilões para arrecadar fundos a turcos e sírios. Muitos em parceria com a MatchWornShirt.

As seleções da Fifa são formadas por Courtois; Hakimi, João Cancelo e Van Dijk; Casemiro, De Bruyne e Modric; Messi, Mbappé, Haaland e Benzema, e Christiane Endler; Lucy Bronze, Leah Williamson, Wendie Renard e Maria León; Keira Wash, Lena Oberdorf e Alexia Putellas; Alex Morgan, Sam Kerr e Beth Mead.

Q