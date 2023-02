Sem dar espetáculo, o Internacional fez um jogo tranquilo na tarde desta quinta-feira no Beira Rio. Em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, Pedro Henrique, Alan Patrick e Maurício foram às redes na boa vitória por 3 a 0 sobre o Ypiranga. O resultado manteve o time colorado na vice-liderança, agora com oito pontos, quatro atrás do líder Grêmio. Já o visitante aparece em sétimo, com quatro.

Jogando diante da torcida, não demorou muito para o Internacional abrir o placar. Com as linhas altas e pressionando a saída de bola do Ypiranga, Pedro Henrique anotou mais um gol no Gaúcho. Ronald tentou recuar para Islan e errou o passe. O camisa 28 aproveitou, driblou o goleiro Caíque e mandou para as redes, logo aos cinco minutos de partida.

O gol animou o Inter, que seguiu em cima. Maurício recebeu na área e parou no goleiro adversário. Na metade da primeira etapa, o Ypiranga, atual vice-campeão, resolveu se soltar no jogo. De fora da área, João Pedro obrigou Keiller a espalmar. No escanteio, Ralph cabeceou por cima.

Na reta final, quase o Ypiranga entregou outro gol para os mandantes. Ronald tentou recuar direto para o goleiro, mas exagerou na força e a bola passou rente a trave.

O panorama do jogo não alterou no início do segundo tempo. O Internacional controlou a partida, com a posse da bola, mas não conseguiu criar nenhuma situação de gol. Até Maurício ser derrubado na área, aos 23 minutos. Alan Patrick ficou encarregado da cobrança do pênalti. Com categoria, o camisa 10 deslocou o goleiro, anotando seu primeiro gol na temporada.

O gol deixou a situação do Internacional ainda mais tranquila na partida. Sem forçar, o time de Mano Menezes passou a trocar ainda mais passes. Em uma dessas construções, Wanderson achou Bustos na direita. O lateral cruzou e a bola desviou no braço de Júnior Sergipano. Não deu nem tempo de reclamar de pênalti, a bola sobrou para Maurício, que de primeira, marcou o terceiro, aos 37, fechando o placar.

Na próxima rodada o Internacional viaja para Novo Hamburgo, onde encara o time da cidade no domingo, às 20h30, no Estádio do Vale. No mesmo dia, porém, às 16h, o Ypiranga recebe o Juventude, em casa, no Colosso da Lagoa, em Erechim.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 0 YPIRANGA

INTERNACIONAL – Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê (Thauan Lara); Johnny, Carlos de Pena, Maurício (Estevão) e Alan Patrick; Wanderson (Baralhas) e Pedro Henrique (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

YPIRANGA – Caíque; Gedeílson, Ronald, Islan e PK (Júnior Sergipano); Clayton (Yohan), Lorran, Raph (Guilherme Azevedo), Matheusinho e João Pedro (Jhonatan Ribeiro); Bruno Baio (MV). Técnico: Luizinho Vieira

GOLS – Pedro Henrique, aos 5 minutos do primeiro tempo; Alan Patrick (pênalti), aos 23, e Maurício, aos 37 do segundo.

ÁRBITRO – Lucas Guimarães Rechatiko Horn.

CARTÕES AMARELOS – Matheusinho, PK, João Pedro, Guilherme Azevedo e Ronald (Ypiranga); Mano Menezes (Internacional).

RENDA – R$ 252.999,00.

PÚBLICO – 14.481 torcedores.

LOCAL – Beira Rio, em Porto Alegre.