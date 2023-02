O Atlético-MG dará o pontapé inicial na Copa Libertadores de 2023 nesta quarta-feira. Apesar do grande orçamento, o time mineiro não conseguiu vaga direta na fase de grupos e irá iniciar sua caminhada na maior competição continental na segunda fase da Libertadores contra o Carabobo, da Venezuela. O jogo de ida será disputado às 21h30, no estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, na capital Caracas. Para o duelo, os brasileiros não terão seu artilheiro Hulk, fora após ter testado positivo para covid-19.

Caso confirme seu favoritismo diante os venezuelanos, o Atlético-MG terá que passar ainda pela terceira fase, onde pode encarar Universidad de Quito-EQU ou Millonarios-COL, para, assim, conquistar o seu passaporte para a fase de grupos.

A ausência de Hulk terá bastante impacto no Atlético. O atacante, desde que desembarcou em Minas Gerais, tem sido o melhor jogador do elenco atleticano, sendo o destaque nos títulos da Copa do Brasil e Brasileiro de 2021. Nesta temporada, o atacante é o artilheiro do time de Eduardo Coudet, sendo que em cinco jogos marcou sete gols, sendo três deles de falta.

Substitutos naturais, o atacante chileno Vargas e o argentino Pavón também estarão de fora. Vargas cumpre suspensão pelo cartão vermelho sofrido contra o Palmeiras, nas quartas de finais da Libertadores do ano passado. Já Pavón ainda cumpre suspensão de seis jogos, quando ainda atuava pelo Boca Juniors, da Argentina. O atacante se envolveu na confusão do Mineirão, contra o próprio Atlético-MG. Lesionado, o meia Zaracho também é desfalque.

Dentre os relacionados, Sasha é quem deve herdar a vaga de Hulk ao lado de Paulinho. Coudet ainda tem Ademir e Cadu, jovem atacante destaque da Copinha pelo time mineiro. No mais, o treinador deve manter a mesma formação que vem atuando pelo estadual. O Galo lidera o Grupo a com 16 pontos, sete na frente do vice-líder, o Athletic, com nove.

O elenco mineiro está na Venezuela, após enfrentar 16 horas de voo. “É um campeonato à parte. A gente tem que esquecer o Mineiro agora. Entrar com a cabeça na Libertadores. Descansar porque o voo foi desgastante”, disse Mariano.

Do outro lado, o Carabobo tem apenas dois jogos na temporada de 2023. Ambos pelo Campeonato Venezuelano. O clube é o quinto colocado com quatro pontos, sendo um empate sem gols contra o Caracas e uma vitória sobre o Zamora, por 3 a 0.

Neste ano, o time venezuelano vem sob comando de um novo técnico, Juan Domingo Tolisano. No gol, o francês Vachoux revelado pelo Saint-Etienne, que ainda não foi vazado na temporada. Outros nomes que o atleticano deve ficar de olho são o meia Juan Camilo Pérez e o atacante Michael Covea. Ambos participaram ativamente da única vitória venezuelana na temporada, anotando um gol cada.