Com apenas o zagueiro Marquinhos de titular em campo, o Paris Saint-Germain sofreu um pouco para vencer o Chateauroux, no Stade Gaston-Petit, nesta sexta-feira, por 3 a 1, em duelo da primeira rodada da Copa da França.

Mesmo sem o trio de astros, formado Por Mbappé, Messi e Neymar, o PSG deu a impressão de que conseguiria uma fácil vitória, quando, aos 13 minutos, Ekitike mostrou oportunismo, velocidade e boa finalização para invadir a área adversária e abrir o placar.

O Chateauroux não se intimidou e, empurrado pela torcida, foi ao ataque, deixando espaços em seu campo. As duas equipes tiveram chances de marcar. O PSG obrigou o goleiro Delecroix a fazer boas defesas e o esforço do time da casa foi recompensado aos aos 37 minutos, quando um chute de Ntolla desviou no zagueiro Bitshiabu e ‘matou’ o goleiro Navas: 1 a 1.

O segundo tempo também foi equilibrado e disputado. O PSG só obteve o segundo gol, aos 33 minutos, com Soler, ao pegar um rebote de defesa sensacional de Delecroix, após cabeçada de Ekitike.

Atrás no placar, o Chateauroux continuou na busca de pelo menos o empate, mas o PSG aproveitou para fazer o terceiro e garantir a vitória, aos 46 minutos, com um belo chute cruzado de Bernat.