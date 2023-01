Mesmo sem Luiz Suárez, sua grande estrela, e os demais titulares, o Grêmio não decepcionou e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. Na noite deste domingo, em jogo válido pela terceira rodada, o tricolor visitou e venceu o São José, pelo placar de 1 a 0, no estádio Francisco Novelletto. Everton Galdino, que foi destaque da Tombense na temporada passada, saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos nove pontos e está isolado na primeira colocação. O vice-líder é o Brasil de Pelotas, que tem seis. Já o São José conheceu a sua primeira derrota e aparece na sétima colocação com quatro pontos.

Sem muito entrosamento e ritmo de jogo entre os reservas, o Grêmio sofreu para criar boas oportunidades de gols no primeiro tempo. Do outro lado, o São José também não conseguia chegar com perigo ao gol de Gabriel Grando. A melhor delas, aos nove minutos, o goleiro saiu jogando errado e deu nos pés do atacante Netto, que chegou batendo cruzado, mas mandou para fora.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo melhorou e as chances de gols passaram a aparecer, mas o placar só foi sair do zero aos 35 minutos. Depois de uma verdadeira blitz na área do São José, Fábio cruzou na medida para Everton Galdino, que dominou e soltou a bomba, sem chances para o goleiro adversário. Nos minutos finais, os donos da casa até tentaram empatar, mas sem sucesso.

Os dois times já voltam a campo na próxima quarta-feira para a disputa da quarta rodada. Às 19h, o São José visita o Aimoré, no estádio Cristo Rei. Um pouco mais tarde, às 20h, o Grêmio também joga fora de casa, contra o Esportivo, no Estádio Montanha dos Vinhedos.

FICHA TÉCNICA

SÃO JOSÉ 0 X 1 GRÊMIO

SÃO JOSÉ – Fábio; Mateus Pivô, Tiago Pedra, Bruno Jesus e Marcelo Nunes; Lissandro (John Kleber), Neko (Matheuzinho), Karl e Sillas (Zé Andrade); Netto (Thaylon) e Thiago Santos. Técnico: Thiago Gomes.

GRÊMIO – Gabriel Grando; Thaciano (Fábio), Gustavo Martins, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Villasanti (Thiago Santos), Gabriel Silva e Cristaldo (Bitello); Guilherme (Ferreira) e Diego Souza (Everton Galdino). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – Everton Galdino, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Douglas Schwengber da Silva.

CARTÕES AMARELOS – Mateus Pivô e Thiago Santos (São José) e Bruno Uvini (Grêmio).

RENDA E PÚBLICO – não disponíveis.

LOCAL – Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.