Apesar de poupar alguns de seus principais jogadores, priorizando a Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid derrotou o Cádiz por 2 a 0, neste sábado, no Nuevo Mirandilla, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. No entanto, segue longe do Barcelona na briga pelo título.

Com o resultado, o Real chegou aos 62 pontos, dez atrás do Barcelona, que entra em campo no domingo, contra o Getafe. O Cádiz, por sua vez, é o 15º colocado, com 31. O Valencia, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 27.

Sem contar com nomes como Vinicius Júnior e Kroos, o Real esteve apático no primeiro tempo e por muito pouco não saiu atrás do marcador. Aos 11 minutos, Espino recebeu na esquerda, invadiu a área e carimbou a trave. A resposta veio com Asensio, que parou na defesa de David Gil.

Após o susto, o Real foi ganhando volume de jogo e criou boas oportunidades de gol. A melhor chance aconteceu aos 34 minutos. Rodrygo fez grande jogada e achou Benzema dentro da área. O atacante soltou o pé e mandou no travessão.

Rodrygo foi um dos pontos altos do Real Madrid. O atacante buscou jogo e acabou sendo responsável pelos momentos mais emocionantes da partida. Aos 39, o brasileiro bateu rasteiro e viu David Gil salvar mais uma.

No segundo tempo, o volume do Real foi ainda maior. O time merengue bombardeou o adversário, mas o gol saiu apenas aos 26 minutos. Nacho Fernández dominou na entrada da área e chutou rasteiro para abrir o marcador.

O time visitante abriu a porteira e não demorou para fazer o segundo. Aos 29, Valverde avançou em velocidade e deixou com Asensio. O atacante bateu chapado para fazer mais um. Com 2 a 0 no placar, o time merengue recuou e confirmou o triunfo.

Ainda neste sábado, o Betis (5º) se colocou na briga por uma vaga na Liga dos Campeões ao derrotar o Espanyol (19º) por 3 a 1. Já o Athletic Bilbao se manteve no sétimo lugar ao derrotar o Real Sociedad (4º), em casa, por 2 a 0.

Por fim, o Villarreal desperdiçou a oportunidade de colar no G-4 ao perder, no El Madrigal, por 2 a 1, para o Valladolid, que ganhou três posições na tabela e parou na 14ª colocação. O Villarreal ficou em sexto.