O draft da NFL não é uma ciência exata, mas as franquias podem colher bons frutos do College. A prova disto são as semifinais de Conferência neste ano: todos os oito quarterbacks titulares ainda vivos na disputa seguem nas equipes em que foram draftados. Dak Prescott, do Dallas Cowboys, é o mais experiente entre todos, com 29 anos, mas ainda assim é resultado de um trabalho de scout da franquia do Texas.

O cenário, antes do Divisional Round, já era de uma transição entre gerações na NFL. Com a eliminação do Tampa Bay Buccaneers na última segunda-feira, Tom Brady, aos 45 anos, Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, é o único quarterback titular que já ganhou um Super Bowl. A média de idade na posição é de apenas 25,3 anos – similar ao de um segundo-anista na NFL.

Além dos planos de jogo definidos pela comissão técnica e das armas que cada uma das franquias tem a sua disposição (recebedores e pass rushers), as partidas nesta fase da pós-temporada devem ser definidas pela resiliência e foco destes quarterbacks. No wildcard, o duelo entre Jaguars e Chargers evidenciou isso: apesar das quatro interceptações sofridas no primeiro tempo, Trevor Lawrence conseguiu virar a partida, de 27 a 0 para 31 a 30, e classificar Jacksonville.

Nas semifinais, os quarterbacks titulares são frutos de escolhas de draft entre 2016 e 2022. Dak Prescott, selecionado na quarta rodada de 2016 pelos Cowboys; Mahomes, 10ª escolha geral em 2017 pelos Chiefs; Josh Allen, recordista do Buffalo Bills, é fruto de uma sétima escolha da franquia em 2018; Daniel Jones, apesar dos primeiros anos ruins em Nova York, foi escolhido na primeira rodada após seus anos em Duke; Jalen Hurts, destaque dos Eagles, e Joe Burrow, em Cincinnati, foram selecionados em 2020; Trevor Lawrence, primeira escolha de 2021, e Brock Purdy, “Mr. Irrelevant” em 2022, fecham a lista.

CHIEFS X JAGUARS

Vencedor do prêmio Heisman, dado ao melhor jogador da temporada do futebol americano universitário, Trevor Lawrence chega com o maior desafio de sua curta carreira até aqui: derrotar Patrick Mahomes e os Chiefs, fora de casa, pelos playoffs. Após um ano de calouro abaixo da média, o “Sunshine” – apelido que recebeu por conta de sua aparência e cabelo loiro – cresceu ao lado de Doug Pederson, head coach de Jacksonville.

Os Jaguars iniciaram a temporada com duas vitórias e seis derrotas nos oito primeiros jogos, mas engataram uma sequência positiva na reta final do ano, cinco vitórias seguidas para conquistar a AFC Sul – uma média de 29,2 pontos por jogo. Os wide-receivers Evan Engram e Christian Kirk, ao lado do running back Travis Etienne, foram decisivos no confronto com os Chargers.

Do outro lado, o quarterback com a maior experiência em playoffs. Patrick Mahomes, desde que se tornou titular dos Chiefs em 2018, nunca foi eliminado em uma semifinal de Conferência, com um retrospecto de nove vitórias e apenas três derrotas – uma no Super Bowl e as outras duas na final da AFC. Ao longo dessa temporada, dos 17 jogos, 10 foram decididos em até uma posse (menos de oito pontos de diferença). Travis Kelce, tight-end que foi o principal alvo de Mahomes neste ano, pode ultrapassar Rob Gronkowski na estatística da pós-temporada caso consiga pelo menos 99 jardas contra os Jaguars.

Os Chiefs, com a melhor campanha da AFC, ainda chega descansado para o duelo, já que não jogou na rodada de Wildcard. Por outro lado, desde sua época de College, em Clemson, Lawrence nunca perdeu uma partida disputada no sábado, dia do confronto entre Chiefs e Jaguars, que se enfrentam a partir das 18h30 (horário de Brasília).

EAGLES X GIANTS

Outro time que chega descansado para as semifinais é o Philadelphia Eagles, dono da melhor campanha da NFC na temporada regular. Com uma das melhores linhas ofensivas da liga, se apoiou na velocidade de Jalen Hurts para construir um ataque dinâmico. Em sua primeira temporada sob o comando de Nick Sirianni, a franquia teve o maior número de touchdowns no jogo terrestre, correndo com a bola (32).

Além disso, os Eagles tiveram uma média de 8,1 jardas por tentativa ao longo do ano – a terceira melhor marca da NFL – atrás apenas de Dolphins e Chiefs. A tendência é que, contra os Giants, uma rivalidade divisional da NFC Leste, o plano de jogo envolva o jogo terrestre, já que é uma deficiência da equipe. Nova York cedeu, ao longo do ano, 5,2 jardas por carregada, a segunda pior marca da Liga.

Daniel Jones “salvou” sua carreira nesta temporada. Draftado em 2018, o quarterback sofreu em seus primeiros anos nos Giants. Após Brian Daboll assumir o comando da franquia, se transformou: 15 touchdowns passado, apenas cinco interceptações e uma participação no jogo terrestre. Contra os Vikings, no Wildcard, passou para 300 jardas, com dois touchdowns e correu em 17 oportunidades, para 78 jardas – maior volume nesta temporada.

BILLS X BENGALS

O que poderia ser uma final antecipada da AFC se tornou em um duelo de semifinal de Conferência. Bills e Bengals se reencontram, em Buffalo, após a tragédia envolvendo o safety Damar Hamlin, que sofreu uma parada cardíaca em campo, na semana 17. Dois dos ataques mais dinâmicos da Liga, Josh Allen e Joe Burrow rivalizam pelo protagonismo dessa nova geração de quarterbacks.

Somados, Allen e Burrow passaram para 70 touchdowns neste ano – 35 cada. Além de terem vindo de escolhas altas no draft, foram abastecidos por um forte corpo de recebedores nas últimas temporadas. Stefon Diggs quebra recordes atrás de recordes em Buffalo, e Ja’Marr Chase reedita a parceria de LSU com Burrow, agora em Cincinnati.

Com 7,5 e 7,4 jardas por passe, Bills e Bengals tendem a apostar no jogo aéreo, apesar do clima frio em Buffalo. Ao mesmo tempo, cedem 6 e 6,6 jardas, respectivamente.

49ERS x COWBOYS

No último duelo do Divisional Round, uma rivalidade dos anos 1980 e 1990. San Francisco 49ers e Dallas Cowboys voltam a se enfrentar em uma pós-temporada. No último ano, na fase da competição, São Francisco levou a melhor, com Jimmy Garoppolo, ainda como titular da franquia, derrotando Dak Prescott, o quarterback mais velho nos playoffs de 2023.

Brock Purdy lidera os 49ers após as lesões de Trey Lance e Jimmy Garoppolo. Foto: Godofredo A. Vásquez/AP

Nesta temporada, o cenário se repete, mas com novos protagonistas. Brock Purdy, última escolha no draft de 2022 – que lhe rendeu o título de “Mr. Irrelevant” -, assumiu a titularidade da franquia após as lesões de Trey Lance, selecionado na primeira rodada do draft de 2021, e Jimmy Garoppolo, última jogador da posição a levar os 49ers ao Super Bowl. Purdy é, no momento, a sensação da Liga.

Desde que se tornou titular na semana 12 contra os Dolphins, os Niners não sabem o que é perder. Purdy, auxiliado pelo sistema do head coach Kyle Shanahan, passou para 13 touchdowns nos últimos sete jogos, com apenas quatro interceptações. George Kittle, tight-end, e Christian McCaffrey, running-back, se tornaram peças fundamentais do plano de jogo da franquia ao longo das últimas semanas. Contra os Seahawks, no Wildcard, San Francisco foi a equipe que mais anotou pontos no placar (41) entre todas as franquias da pós-temporada.

Para os Cowboys, terceira melhor campanha da NFC, a vitória passa diretamente pelas mãos de Dak Prescott. Com um salário de US$ 40 milhões por ano (R$ 207 milhões), Prescott liderou a Liga em interceptações na temporada regular (15). Contra os Buccaneers, sem nenhum turnover, liderou a equipe a uma vitória tranquila.