Atletiba na Arena (Crédito: Franklin de Freitas)

Athletico e Coritiba se enfrentam neste domingo (dia 5) às 18h30, na Arena da Baixada, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. O clássico vale a liderança da competição. O Furacão está em primeiro lugar, com 18 pontos, seguido pelo Coxa, que tem 16.

Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final. Os duelos do mata-mata são definidos pela classificação: o 1º pega o 8º lugar, o 2º enfrenta o 7º, e assim por diante. O mando de campo do segundo jogo das quartas de final, da semifinal e da final pertence ao time com melhor campanha na soma das fases anteriores. Ou seja, o Atletiba será importante para definir os confrontos das quartas e o mando de campo das fases eliminatórias.

O clássico será transmitido por Furacão Live, TV Coxa Prime, NSports e OneFootball – todos pagos.

TORCIDA ÚNICA

O jogo terá apenas torcedores do Athletico na Arena da Baixada. Desde o Brasileirão de 2022, os dois clubes sustentam um acordo para torcida única nos clássicos. Os ingressos custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia).

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O Athletico deve ficar sem o atacante Rômulo, que sofreu lesão no tornozelo. Outras baixas são o goleiro Mycael e o centroavante Vitor Roque, que estão com a seleção brasileira sub-20. A tendência é que o técnico Paulo Turra mantenha o esquema tático 4-2-3-1. Na esquerda, Fernando e Pedrinho disputam posição. No setor ofensivo, segue a briga por vagas entre Canobbio, Vitor Bueno, Vitinho e Cuello.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

O Coritiba segue sem contar com os volantes Junior Urso e Andrey, em recuperação. O zagueiro Jean Pedroso está com a seleção sub-20. O zagueiro Henrique saiu lesionado no jogo de quinta-feira e é dúvida para o Atletiba. O técnico António Oliveira deve manter o 4-1-4-1. O único volante deve ser Willian Farias ou Jesús Trindade. Fica a dúvida se Marcelino Moreno vai jogar centralizado nessa linha de quatro do meio-campo ou se jogará como extremo, aberto pelo lado esquerdo.

ATHLETICO x CORITIBA

Athletico: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho (Fernando); Fernandinho e Erick; Canobbio (Vitor Bueno), Terans e Vitinho (Cuello); Pablo. Técnico: Paulo Turra

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Henrique (Marcio Silva) e Victor Luis; Willian Farias (Jesús Trindade); Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Alef Manga e Kaio César; Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira

Árbitro: José Mendonça da Silva Jr

Local: Arena da Baixada, domingo às 18h30