Sergio Agüero assustou os cerca de 10 mil fãs que assistiam a live do argentino com o streamer espanhol Ibai Llanos nesta quarta-feira. Em determinado momento da transmissão, o ex-atacante parou de falar e demonstrou preocupação ao sentir um desconforto no coração.

“Creio que me pegou uma pequena arritmia”, comentou o ex-atacante argentino visivelmente preocupado com o que acontecia.

Após alguns momentos de tensão, Agüero foi perguntado se precisaria ir ao hospital para ter um suporte médico e explicou que vive com um chip no coração que iria avisar se algo fora do normal acontecesse. Vale lembrar que o ex-jogador encerrou sua carreira em dezembro de 2021 após sofrer com um problema de arritmia cardíaca durante um jogo do Barcelona.

Na tarde desta quinta-feira, Agüero usou sua conta no Twitter para tranquilizar a todos e deixar claro que estava tudo bem. “Muitos estão perguntando como estou. Não se preocupem, foi uma besteira, os médicos já me disseram que está tudo bem. Fiquem tranquilos, eu continuo aqui”, disse o argentino.