O zagueiro Sergio Ramos criticou de forma dura a postura do time do Paris Saint-Germain após a derrota, por 1 a 0, nesta terça-feira, para o Bayern de Munique, em Paris, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

“No primeiro tempo esperamoa por eles, no segundo tivemos mais espaços. O resultado é ruim porque não conseguimos aproveitar o apoio do nosso público”, disse o defensor espanhol após a partida ao Canal +. “Faltou-nos personalidade com a bola, temos de aprender, você não precisa se contentar com isso. Um jogo de volta emocionante nos espera em que temos que dar a vida.

Experiente, o atleta pediu calma para o elenco para o duelo na Alemanha, previsto para 8 de março. “Todos queremos vencer. Mas o futebol tem isso, por mais que se faça em campo, o que importa é o resultado. Agora temos que manter a cabeça fria. Aqueles de nós que têm mais experiência têm que tentar Manter a calma. Temos que mudar isso”, disse Sergio Ramos.

Aos 34 anos, o zagueiro não quis falar sobre o futuro depois desta temporada: “Penso no presente, procuro aproveitar o que estou vivendo, desde o final da última temporada estou me sentindo bem e é isso que me faz dar tudo pela equipe. O que tiver que vir virá.”