A fase de grupos da Copa Libertadores começa nesta terça-feira com dois brasileiros em campo, Athletico-PR e Internacional, que juntamente com os outros cinco representantes – Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG – tentarão manter a supremacia que os clubes do País vêm tendo no torneio. Nas últimas quatro edições foram quatro títulos, além de três finais totalmente brasileiras.

Palmeiras e Flamengo foram os responsáveis por essas quatro taças. O time alviverde ganhou em 2020 e 2021, batendo respectivamente Santos e o próprio Flamengo na decisão. A equipe rubro-negra carioca comemorou em 2019, quando derrubou na final River Plate (o último não brasileiro a chegar à disputa de título), em 2022, ao passar pelo Athletico-PR. Foi uma conquista invicta, com 12 vitórias e 1 empate.

Nesta primeira rodada, apenas um dos brasileiros joga em casa. É o Atlético-MG, que recebe o paraguaio Libertad na quinta-feira. Nesta terça, o Athletico visita o Alianza Lima no Peru e o Internacional vai até a Colômbia estrear contra o Independiente Medellín.

DUPLA PAULISTA

Dos paulistas o Palmeiras sobe a ladeira para encarar o Bolívar nos 3.600 metros de altitude de La Paz e o Corinthians vai a Montevidéu, a capital do Uruguai, pegar o Liverpool.

O Palmeiras joga na quarta e, como terá a segunda partida da decisão contra o Água Santa domingo e vai entrar em campo com a desvantagem de ter perdido o primeiro confronto por 2 a 1, o técnico Abel Ferreira deve escalar um time com vários reservas.

Certo é que o lateral-esquerdo Piquerez está fora. Sofreu entorse no joelho direito domingo e vai ficar algum tempo fora. Mas Abel terá à disposição os recém-contratados Richard Ríos e Artur.

O Corinthians terá a volta de Renato Augusto contra o Liverpool. Mas, ao enviar a lista dos inscritos para o torneio à Conmebol, o clube deixou claro que Luan está com os dias contados. Ele não aparece na relação de 50 jogadores.

Dos cariocas que jogam a Libertadores – e que estão decidindo o título do Estadual -, o Flamengo terá time misto contra o equatoriano Aucas na quarta, em Quito, e o Fluminense, mesmo em desvantagem no duelo caseiro com o rival, deve escalar força máxima contra o Sporting Cristal no Peru. É possível até que Marcelo estreie.

Esta fase, em que os 32 clubes estão divididos em oito grupos, seis deles com participação de brasileiros, vai até 29 de junho. A competição, porém, é longa e se estende até a final de 11 de novembro, marcada para o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Antes das oitavas de final, que reunirá os dois primeiros colocados de cada grupo, a Conmebol realizará um novo sorteio para definir o chaveamento até a decisão. As equipes que obtiverem as melhores campanhas atuarão em casa nos jogos de volta. Na fase mata-mata, não há vantagem por gols marcados como visitante. Se houver empate, o duelo definirá seu vencedor nos pênaltis.