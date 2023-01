Ele tem vínculo até 2024, mas em entrevista coletiva neste sábado, o técnico Diego Simeone disse que a sua permanência no Atlético de Madrid vai depender dos resultados que o time apresentar até o final da temporada.

“Tenho um contrato e minha continuidade está sempre relacionada ao cumprimento dos objetivos né. Tem sido assim e tem dado certo. Assim, ao final do ano, eles (dirigentes) vão saber o que vai acontecer”, afirmou o treinador.

Após a eliminação nas quartas de final da Copa do Rei para o Real Madrid, no meio de semana, a prioridade agora é tentar um lugar na zona de classificação para disputar a Liga dos Campeões do ano que vem.

Sobre a queda para o maior rival, Simeone garante que o revés já faz parte do passado. “Devido às circunstâncias, não foi possível vencer. É dar parabéns para o rival.Temos que manter o trabalho, pois fizemos o que tinha para fazer. É a forma de entender a vida.”

Com 31 pontos no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid entra em campo neste domingo para enfrentar o Osasuna fora de casa com o objetivo de se aproximar do pelotão de frente da competição. Em 18 rodadas, o time do técnico argentino obteve nove vitórias e apresenta um aproveitamento de 57%.