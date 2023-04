A ginasta americana Simone Biles, de 26 anos, se casou com o jogador de futebol americano Jonathan Owens. Ela compartilhou a novidade em seu perfil no Instagram, no qual publicou fotos dos bastidores da cerimônia neste sábado para os seus mais de 6 milhões de seguidores.

Eles se conheceram em março de 2020 e estavam noivos desde fevereiro do ano passado. “Eu aceito. Oficialmente Owens”, escreveu a ginasta campeã olímpica na publicação com quatro fotos dos bastidores do casamento. “A esposa ganhou um ótimo anel. Primeiro dia da eternidade”, afirmou o jogador de futebol americano do Houston Texans.

A cerimônia ocorreu uma semana após Simone e Owens receberem a certidão de casamento. Na ocasião, ambos compartilharam com ansiedade o registro.

Ela publica com frequência em suas redes sociais registros com o agora marido. Há postagens desde o início do namoro, do dia em que Owens pediu a ginasta em casamento e de quando festejou sua despedida de solteira com amigas em uma viagem a Belize, no Caribe. Quando foi pedida em casamento, a atleta disse que respondeu “o sim mais fácil da vida”.

Simone Biles tem em seu currículo sete medalhas olímpicas, sendo quatro de ouro, uma de prata e duas de bronze. Na última Olimpíada, em Tóquio, em 2021, a americana abriu mão de disputar várias provas da ginástica artística nas quais era a grande favorita para preservar a sua saúde mental.

Por essa coragem de ter aberto o diálogo sobre sua saúde mental e priorizado o próprio bem-estar mesmo durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, ela foi eleita Atleta do Ano em 2021 pela revista Time e reconhecida como uma das personalidades do ano pela revista People.