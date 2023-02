Buscando fugir da luta contra o rebaixamento, Mirassol e Ferroviária abrem a sétima rodada do Campeonato Paulista nesta terça-feira, às 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia. Ambos estão com a permanência na divisão ameaçada e necessitam da vitória.

O Mirassol vem de um empate por 1 a 1 com o São Bento em Sorocaba, o que o deixou na terceira posição do Grupo B, com cinco pontos, contra 11 do São Paulo e oito do Água Santa. O Guarani tem quatro. Apesar de estar próximo do rebaixamento, segue com chances de classificação.

A Ferroviária, por outro lado, vem de cinco jogos sem vitória. Na última rodada, perdeu para o São Bernardo por 1 a 0, em Araraquara. Atualmente, ocupa a terceira posição do Grupo C, com quatro pontos, atrás de Corinthians (13), e São Bento (nove). O Ituano tem três.

Para o duelo desta terça-feira, o técnico Ricardo Catalá terá três desfalques por motivo de cartões: o zagueiro Luiz Otávio, o volante Yuri Lima e o atacante Zé Roberto. O primeiro foi expulso diante do São Bento, enquanto os dois últimos levaram o terceiro amarelo.

Para o lugar de Luiz Otávio, Ricardo Catalá indicou que colocará Reniê ao lado de Thalisson Kelven, mas Luiz Gustavo corre por fora na briga pela titularidade. No meio de campo, Flávio é a bola da vez. Já Zé Roberto deve dar lugar a Silvinho.

“Temos que gerenciar o sentimento dos jogadores. Estamos em um momento complicado, mas trabalhando seriamente para mudar esse retrospecto. É o momento mais difícil da minha carreira, mas acredito que temos totais condições de dar a volta por cima, a começar pela partida desta terça”, disse o treinador.

Do outro lado, a Ferroviária terá um reforço de peso. O atacante John Kennedy, que cumpriu suspensão, volta ao time titular. Ele é o artilheiro do Paulistão com quatro gols, ao lado de Róger Guedes, do Corinthians.

Já no meio de campo, Pablo Gabriel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, André Lima será escalado no setor. O lateral Bernardo também está suspenso, mas, como vinha ficando como opção no banco de reservas, não afetará a escalação inicial.

“O torcedor precisa entender que, em cinco jogos, a Ferroviária enfrentou São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino. Claro que estamos preocupados com a pontuação, temos de somar o mais rápido possível. (Contra o São Bernardo) era para ao menos empatar. Mas não vejo terra arrasada, mas, sim, um desempenho de uma equipe que criou bastante, finalizou. Ainda vejo dificuldade para finalizar, mas se comportou bem defensivamente”, disse Elano.