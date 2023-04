Em jogo acompanhado pelo técnico Antônio Carlos Zago das tribunas do estádio Couto Pereira, o Coritiba sofreu a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, perdeu para o Fortaleza por 3 a 0, diante de sua torcida, na capital paranaense, pela segunda rodada.

Sem pontuar, o Coritiba é o lanterna e não perdia em casa há oito meses, desde 14 de agosto, quando caiu diante do Atlético-MG, por 1 a 0. Já o time cearense, com quatro pontos, é o vice-líder e pela primeira vez superou o adversário em seu campo. Antes tinham sido três vitórias do rival e seis empates.

Sem vencer diante de sua torcida há dois meses, o Coritiba estreou no Brasileirão perdendo por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. O tropeço derrubou o técnico António Oliveira e deixou o clube preocupado. O Fortaleza tinha empatado por 1 a 1 com o Internacional, na Arena Castelão, e comemora este bom início de temporada, bem diferente do ano passado quando terminou o primeiro turno na lanterna.

Para mostrar serviço ao novo técnico e à torcida, os jogadores do Coritiba, desde o início, demonstraram mais disposição. Mas, na prática, não conseguiam superar a marcação e muito menos finalizar em boas condições de marcar.

As duas melhores chances saíram em chutes de longa distância. Aos 11 minutos, Alef Manga arriscou perto da linha da grande área e obrigou o goleiro Fernando Miguel saltar para mandar a bola a escanteio. Aos 35, após rebote da defesa, Bruno Gomes também arriscou de longe e o goleiro do Fortaleza, desta vez, caiu no lado direito e agarrou a bola.

O Fortaleza não mostrou intensidade, mesmo porque vem de uma maratona de jogos por várias competições, as mais recentes, são a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. É o time da Série A que mais atuou na temporada, num total de 28 jogos. Por isso, o técnico Juan Pablo Vovjoda tem promovido um rodízio em seu elenco.

O excesso de jogos até pode valer como desculpa, mas a verdade é que o time não chutou uma vez no gol adversário durante todo o primeiro tempo. Mas voltou adiantado no segundo tempo e abriu o placar logo aos cinco minutos. Pochettino cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Bruno Pacheco desviou de cabeça na primeira trave. O goleiro Gabriel, já caído, defendeu parcialmente e depois, em cima da linha, deu um tapa na bola. Mas Sílvio Romero, sozinho, só empurrou a bola para as redes.

A partir daí, entrou em ação outro ingrediente: a pressão da torcida. Afoito e nervoso, o time paranaense passou a errar passes e, isso, facilitou ainda mais o sistema de marcação do Fortaleza. Guilherme quase ampliou, aos 21 minutos, num chute em que Gabriel fez grande defesa.

O Coritiba até tentou e chegou com perigo duas vezes com Natanael. Na primeira vez num chute na lateral da área, que Fernando Miguel rebateu, aos 26, e a segunda, dois minutos depois, quando Natanael bateu de primeira e a bola bateu na quina da trave esquerda com o travessão e saiu.

O Fortaleza soube aproveitar bem os espaços deixados pelo Coritiba na defesa e marcou dois gols com Yago Pikachu. Aos 37, ele entrou na área e chutou no alto, fazendo 2 a 0. Depois, aos 45, quando recebeu a bola de Caio Alexandre na linha da área e bateu por cobertura. Um golaço. Ao fim do jogo, a torcida do Coritiba não se conteve e gritou: “Vergonha, time sem vergonha”.

Antes de entrarem em campo pela terceira rodada, os dois times têm compromisso na quarta-feira à noite pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Coritiba vai até Recife para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, após empate por 3 a 3 no Paraná. Quem vencer segue adiante. A missão do Fortaleza é bem mais fácil, porque goleou por 6 a 1 o Águia de Marabá, na capital cearense, e agora fora de casa pode perder até por quatro gols de diferença.

Pelo Brasileirão, no próximo fim de semana, o Coritiba vai receber o São Paulo, no sábado (29), a partir das 16h30. No mesmo dia e horário, na Arena Castelão, o Fortaleza vai receber o Fluminense, uma das sensações do futebol nacional e líder isolado da competição com seis pontos.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 0 X 3 FORTALEZA

CORITIBA – Gabriel Vasconcellos; Bruno Viana (Rodrigo Pinho), Gustavo Vilar e Kuscevic; Natanael, Liziero (Willian Farias), Junior Urso (Andrey), Bruno Gomes (Boschilia) e Jamerson; Alef Manga e Robson (Kaio César). Técnico: Leomir de Souza (interino).

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha), Calebe (Yago Pikachu) e Pochettino (Vinícius Zanocelo); Sílvio Romero (Moisés) e Guilherme (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Sílvio Romero, aos 5, e Yago Pikachu, aos 37 e aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alef Manga (Coritiba); Brítez e Calebe (Fortaleza).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO/Fifa).

RENDA – R$ 554.680.00.

PÚBLICO – 25.548 pagantes.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).