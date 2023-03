Agora é a hora da definição dos jogos. Nesta quarta-feira, às 14h, serão definidos os 16 jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Sport e Paysandu, previamente classificados através da Copa Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, se juntam aos 20 classificados através das duas fases anteriores.

O sorteio desta quarta contará com dois potes. Com base no ranking da CBF, os 32 times foram divididos e os confrontos serão definidos com uma equipe de cada se enfrentando em partida de ida e volta por uma vaga nas oitavas de final. Os duelos estão programados para acontecer no mês de abril.

O pote 1 do sorteio da Copa do Brasil contará com Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.

O porte 2 terá Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.

ONDE ASSISTIR

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil terá transmissão do canal da CBF no YouTube e do SporTV, na TV por assinatura.