Torcedores de sete clubes brasileiros vão conhecer na noite desta segunda-feira, a partir das 21 horas, seus rivais na fase de grupo da Copa Libertadores. Em sua sede, nos arredores de Assunção, a Conmebol vai fazer também o sorteio das chaves da Copa sul-americana.

Pela Libertadores, o Brasil será representado por Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. E, pela Sul-Americana, entrarão em campo: América-MG, Botafogo, Fortaleza, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo.

Os potes do sorteio já estão definidos. Assim, os torcedores têm uma pequena ideia de quais adversários seus times podem enfrentar. A única regra restritiva é que equipes de um mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a não ser que um desses times seja oriundo do Pote 4, destinado aos clubes que disputaram as fases preliminares – caso do Atlético-MG, na Libertadores, que pode cair na chave de um rival brasileiro.

O Flamengo, por ser o atual campeão do torneio, está no Pote 1. A distribuição das equipes é definida pelo ranking da Conmebol. O primeiro pote conta ainda com Palmeiras e Athletico. No Pote 2, o Brasil é representado por Corinthians e Fluminense e Internacional.

A Copa Sul-Americana também definirá seus grupos nesta segunda-feira. O Fortaleza se “classificou” após ser eliminado da fase prévia da Libertadores e, assim como na outra competição, está no Pote 4 e pode entrar no caminho de um conterrâneo.

A cerimônia, marcada para acontecer no Centro de Convenções da Conmebol, em Luque, no Paraguai, terá início às 20h no horário de Brasília e será transmitida pela ESPN 4 e no SporTV, na TV fechada e através do streaming no STAR+.

Confira abaixo os potes das competições sul-americanas:

LIBERTADORES

Pote 1: Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional, Athletico Paranaense, Independiente Del Valle e Olimpia.

Pote 2: Libertad, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona de Guayaquil, Racing, Corinthians, Colo-Colo e Fluminense.

Pote 3: Bolívar, The Strongest, Melgar, Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos, Aucas e Monagas.

Pote 4: Liverpool-URU, Deportivo Pereira, Ñublense, Patronato, Atlético-MG, Sporting Cristal, Cerro Porteño, Independiente Medellín.

COPA SUL-AMERICANA

Pote 1: Peñarol, São Paulo, Santos, LDU, Estudiantes, Emelec, San Lorenzo e Santa Fe.

Pote 2: Defensa Y Justicia, Guaraní, Red Bull Bragantino, Universitario, Deportes Tolima, Botafogo, Newell’s Old Boys e Palestino.

Pote 3: Oriente Petrolero, Estudiantes (VEN), Danubio, Tigre, América-MG, Blooming, Goiás, Universidad César Vallejo.

Pote 4: Audax Italiano, Gimnasia y Esgrima, Puerto Cabello, Tacuary, Millonarios, Huracán, Fortaleza e Magallanes.