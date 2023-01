Após três jogos oficiais no comando do Santos, o técnico Odair Hellmann ainda busca a melhor formação para a equipe. E, para o jogo desta quarta-feira, ele terá um reforço importante na tentativa de acertar o setor ofensivo do time da Vila Belmiro. Trata-se de Soteldo, que vinha atuando como meia-atacante.

O venezuelano, atacante de origem, foi desfalque no empate com o São Bernardo por 1 a 1, no fim de semana, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo. Na segunda-feira, ele deu sequência ao tratamento no CT Rei Pelé. Mas, nesta terça, treinou normalmente no gramado e será opção para o treinador na quarta, na Vila Belmiro.

Soteldo participou tanto da parte física e técnica quanto de uma atividade com bola no gramado. Odair Hellmann fechou o treino para não revelar os testes que fez na equipe, visando a quarta rodada do Estadual.

Com o retorno do atacante, Odair pode escalar o Santos nesta quarta com João Paulo; João Lucas, Messias, Maicon e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Sandry (Carabajal); Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo (Ângelo).

HOMENAGEM

Um dos jogadores mais jovens do elenco santista, Ângelo alcançou marca histórica no domingo passado. Aos 18 anos, ele já soma 100 partidas com a camisa do time profissional. E, nesta terça, ele foi homenageado pelo feito, ao ganhar uma placa e uma camisa especial. O momento especial contou com a presença dos familiares e do irmão Júlio César, da equipe sub-13.

“Significa muito para mim receber essa placa. Sempre tive o sonho de jogar futebol e quando tive a oportunidade de vir para o Santos eu chorei, porque é o clube do meu coração. Receber uma placa de 100 jogos é motivo de muita alegria, pois amo esse clube e quero viver uma história aqui. Me emociona todos os dias por vestir essa camisa”, celebrou o jogador.

“É um sonho para mim vestir esse manto e espero ajudar da melhor forma possível. Já são sete anos de Santos, cheguei aqui com nove anos. Tento dar o meu máximo em todos os jogos e espero poder ajudar ainda mais”, afirmou.