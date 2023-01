Quase um mês depois, Stephen Curry está de volta ao Golden State Warriors. O astro, recuperado de lesão, retornou às quadras na noite desta terça-feira, mas não conseguiu interromper a série negativa da sua equipe. Os atuais campeões da NBA perderam mais uma, desta vez para o Phoenix Suns, por 125 a 113, em casa. Foi a terceira derrota seguida dos Warriors.

A expectativa para o retorno de Curry era alta, principalmente porque o time da casa contaria também com Klay Thompson. Juntos, os dois dominaram as quadras da NBA nos últimos anos e ganharam o apelido de “Splash brothers”. E, de fato, a dupla não decepcionou. Curry anotou 24 pontos e Thompson foi o cestinha do duelo, com 29. Jordan Poole saiu o banco de reservas para contribuiu com 27.

Do outro lado, os Suns foram mais efetivos em praticamente todos os fundamentos. Mikal Bridges liderou a equipe com seus 26 pontos, nove rebotes e cinco assistências. Damion Lee deixou o banco de reservas para anotar 22 pontos e sete rebotes, enquanto Duane Washington Jr. e Dario Saric registraram 21 e 19 pontos, respectivamente.

Se os Warriors tinham o retorno de Curry, os Suns contaram com diversas baixas, como Deandre Ayton, Devin Booker e Chris Paul. Para o técnico dos Warriors, o seu time entrou em quadra confiante demais em razão dos desfalques do rival. “Quando realmente começamos a competir, já era tarde demais”, afirmou Steve Kerr.

Apesar de ostentar o status de atual campeão da NBA, o Golden State Warriors apresenta retrospecto negativo, com mais derrotas do que vitórias: 21 a 20. Ocupa o oitavo lugar da Conferência Oeste, logo atrás dos Suns (21/21). Ambas as equipes estão dentro da zona de play-in, espécie de repescagem para os times que não conseguirem a vaga direta nos playoffs.

Na disputa pelas primeiras posições do Leste, o Philadelphia 76ers ganhou e o Cleveland Cavaliers perdeu nesta rodada. Em casa, os Sixers superaram o Detroit Pistons por 147 a 116. Joel Embiid os anfitriões com um “double-double” de 36 pontos e 11 rebotes. O time de Filadélfia figura em quarto lugar, com 25 triunfos e 15 revezes.

Já os Cavaliers estão em quinto lugar na tabela (26/16), após a derrota para o Utah Jazz por 116 a 114, longe de casa. O desempenho da dupla formada por Jordan Clarkson (32 pontos e seis rebotes) e Lauri Markkanen (25 pontos e 16 rebotes) ofuscou o grande desempenho individual de Donovan Mitchell, responsável por 46 pontos, em favor do time de Cleveland. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por 12 minutos e pôde anotar dois pontos e um rebote para os Cavaliers.

O Utah Jazz está em 10º lugar na Conferência Oeste, com 21 triunfos e 23 derrotas, dentro da zona de classificação ao play-in.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 147 x 116 Detroit Pistons

Toronto Raptors 132 x 120 Charlotte Hornets

Miami Heat 112 x 111 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 116 x 114 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 106 x 109 Orlando Magic

Golden State Warriors 113 x 125 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 113 x 101 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos de quarta-feira:

Washington Wizards x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Houston Rockets

Denver Nuggets x Phoenix Suns