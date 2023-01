Lucas Uebel/ Divulgação / Flickr / Grêmio FBPA

A estreia de Luis Suárez pelo Grêmio não poderia ter sido melhor. Ele mesmo, ainda na saída para o intervalo, concordou que foi a melhor de sua carreira. Na noite desta terça-feira, o uruguaio fez três gols – hat-trick – no primeiro tempo, ajudando o Grêmio a conquistar a Recopa Gaúcha com goleada por 4 a 1 diante do São Luiz. A partida foi realizada na arena tricolor, em Porto Alegre, que contou com 49.614 torcedores e arrecadação de R$ 2.786.816,00.

Não é novidade Luis Suárez brilhar em estreias. Ao concordar sobre o fato de ser a melhor de sua carreira, também lembrou de seu primeiro jogo pelo Atlético de Madrid, em 2020, quando fez dois gols e deu uma assistência na goleada por 6 a 1 diante do Granada, pelo Campeonato Espanhol. Naquele jogo, o astro ficou apenas 25 minutos em campo. Ele também marcou gols em estreias por Ajax, da Holanda, e Liverpool, da Inglaterra.

Desta vez, Suárez teve mais tempo em campo, pois só saiu aos 14 minutos do segundo tempo, sob muitos aplausos da torcida, que lotou o estádio, além de já ter comprado mais de dez mil camisas do jogador.

Com a bola rolando, qualquer dúvida de que Suárez teria alguma dificuldade no futebol brasileiro foram dispersadas. O camisa 9 precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar. E com muito estilo. Após recuperação de bola no campo ofensivo, Bitello deu toque pelo alto para o uruguaio. Já dentro da área, ele deu um lindo toque por cima para encobrir o goleiro.

Apesar do gol, o São Luiz estava disposto a estragar a festa e levou perigo com Jarro Pedroso e Ygor Vinícius. O gol de empate saiu aos 13 minutos, quando Paulinho Santos completou cruzamento rasteiro dentro da área, batendo firme.

Mas a torcida do Grêmio pouco sofreu. Apenas dois minutos depois, Bitello colocou o time tricolor novamente à frente ao receber na área pela direita e chutar cruzado. Luis Suárez continuou mostrando que queria mais e quase marcou de cabeça logo em seguida.

Aos 30, a estrela continuou a escrever sua estreia histórica ao marcar seu segundo gol. Em outra recuperação de bola e contra-ataque rápido, Ferreira deu passe de primeira e deixou o camisa 9 na cara do gol. Com muita tranquilidade, ele apenas tocou na saída do goleiro.

Apenas quatro minutos depois, Suárez quase marcou mais um. Deu um bonito corte no adversário, dentro da área, mas seu chute foi travado. O hat-trick, porém, veio em grande estilo para coroar a noite. Após cruzamento e desvio, o uruguaio chutou de primeira com um meio voleio para fazer 4 a 1.

O ritmo diminuiu na volta para o segundo tempo, mas Luis Suárez quase fez o quarto gol dele ao completar cruzamento de cabeça. Mesmo de costas para o gol, o craque exigiu grande defesa do goleiro Gabriel Félix. Esta foi a última chance do uruguaio, que foi substituído dois minutos depois por Diego Souza. O técnico Renato Gaúcho aproveitou para fazer várias mudanças e, somando a vantagem no placar, as chances diminuíram muito.

O Grêmio teve tranquilidade para controlar bem o jogo e não viu poder de reação do São Luiz. Estreia histórica, goleada e título, tudo para deixar o torcedor do Grêmio com expectativa lá no alto, em temporada que marca o retorno do time à elite nacional.