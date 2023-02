O Grêmio continua com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira, sofreu, mas conseguiu vencer o Esportivo por 2 a 0 , na Montanha dos Vinhedos, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Em noite sem gols de Luis Suárez, que balançou as redes em seus três primeiros jogos pelo time tricolor, Pepê e Ferreira marcaram e deram os três pontos para os comandados de Renato Gaúcho.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 12 pontos e se isolou ainda mais na liderança do estadual. O Esportivo, por outro lado, continuou sem vencer e acabou caindo para a lanterna, com apenas um ponto. A equipe da capital não iniciava o estadual com quatro vitórias seguidas desde 2007, quando conquistou o seu 35º título. Hoje, já tem 41.

O primeiro tempo foi todo do Grêmio. O Esportivo focou em anular Luis Suárez, e conseguiu, mas deixou Ferreira livre para criar as melhores oportunidades da equip. Apesar disso, faltou calibrar o pé. Logo aos três minutos, o camisa 10 completou a tentativa do uruguaio e exigiu boa defesa de Rafael Cometi.

O Esportivo tentou responder, mas o chute de Roger Bastos saiu por cima do gol. Já o Grêmio perdeu grande chance com Bitello. Ele recebeu belo passe de Ferreira e, dentro da pequena área, jogou para fora. O mesmo Ferreira teve mais duas boas oportunidades. Na melhor, após um passe de letra de Suárez, chutou em cima da defesa.

No segundo tempo, o Grêmio não voltou tão focado e deixou o Esportivo crescer. O time de Renato Gaúcho já não tinha tanta liberdade, o que deixou o duelo travado no meio de campo. No entanto, o time da casa buscava um contra-ataque para tentar sair na frente.

Aos poucos, o Grêmio empurrou o adversário para a defesa, mas só conseguiu tirar o zero do placar graças ao talento de Pepê. Aos 29 minutos, o meia arriscou do meia da rua e jogou no ângulo, um golaço.

Após inaugurar o placar, o Grêmio ficou mais leve e chegou ao segundo aos 36 minutos. De tanto tentar, enfim Ferreira deixou o seu. Ele recebeu de Luis Suárez, avançou em velocidade e tirou do goleiro para dar números finais ao embate.

O Grêmio volta a campo no sábado, às 16h30, diante do Aimoré, na Arena do Grêmio. No domingo, às 16h, o Esportivo visita o Caxias, no Centenário, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

ESPORTIVO 0 X 2 GRÊMIO

ESPORTIVO – Rafael Copete; Cleyton (Lailson), Tairone, Jean Pablo e Roger; Jeferson Prill, Hippólito e Fabricio Lusa; Thiaguinho (Cris Magno), Roger Bastos (Richard) e Flávio Torres (João Gabriel). Técnico: Carlos Moraes.

GRÊMIO – Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Pepê (Villasanti), Carballo (Gabriel Silva), Bitello e Cristaldo (Thiago Santos); Ferreira (Gustavinho) e Luis Suárez (Diego Souza). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Pepê, aos 29, e Ferreira, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Vuaden.

CARTÕES AMARELOS – Hipólito, Fabrício Lusa, Rafael Copetti e Thiaguinho (Esportivo).

LOCAL – Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).