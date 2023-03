Principal contratação do Grêmio na temporada, Luís Suárez saiu em defesa de Thiago Santos após o clube conquistar a classificação à final do Campeonato Gaúcho. O volante foi vaiado e xingado pelos torcedores presentes na Arena do Grêmio, no último sábado.

“À final! Temos que estar juntos, a equipe e nossa gente. Todos merecemos respeito”, disse o atacante após postar uma foto nas redes sociais ao lado de Thiago Santos.

Thiago Santos tem dez jogos pelo Grêmio na temporada. Na vitória sobre o Ypiranga, nos pênaltis, o jogador entrou no intervalo, mas foi sacado por Renato Gaúcho durante o segundo tempo, devido à necessidade do time em buscar a virada.

O volante, inclusive, teria se emocionado após a partida com as homenagens feitas pelo grupo. O Grêmio não descarta liberar Thiago Santos para procurar outro clube após o estadual.

O Grêmio chegou à final do Campeonato Gaúcho pela sexta vez consecutiva. Diante do Ypiranga, a classificação veio apenas nos pênaltis, após vitória por 2 a 1 no tempo normal.