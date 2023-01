Depois de ganhar um descanso no final de semana ao ficar de fora da vitória sobre o São José, pelo Campeonato Gaúcho, o centroavante Suárez foi a novidade na reapresentação do elenco gremista nesta segunda-feira. O técnico Renato já prepara o time para o compromisso do meio de semana no Estadual e a tendência é a de escalar a equipe principal.

A atividade contou ainda com mais cinco jogadores titulares que também ficaram fora do compromisso do último domingo. Brenno, Kannemann, Reinaldo, Carballo, Pepê e Suárez também fizeram trabalho com bola com o restante do grupo. Única equipe a ostentar um aproveitamento de 100% (três vitórias até aqui), o Grêmio quer aprimorar o conjunto para fazer ajustes.

No CT, o treinador realizou um coletivo de 12 contra 12 de dois toques a fim melhorar o toque de bola e também acertar a movimentação entre os setores de defesa, meio-campo e ataque.

Nesta quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Esportivo em Bento Gonçalves. Com apenas um ponto no torneio em três rodadas, a equipe ocupa a vice-lanterna. Para esta partida, a comissão técnica ainda estuda algumas mudanças. No entanto, essas definições só devem acontecer após o coletivo desta terça-feira.

O meia-atacante Isaque está com a negociação encaminhada por empréstimo para defender o Guarani e não deve mais seguir no clube gaúcho. Nesta segunda, ele não teve no CT e a tendência é que o acerto aconteça nesta semana.