O Brasil disputará o Sul-Americano Sub-20 a partir desta quinta-feira para tentar superar os recentes fracassos nas edições anteriores. A seleção brasileira não ganha a competição desde 2011 e só garantiu vaga no Mundial da categoria uma vez nas últimas quatro edições. A competição volta a ser disputada quatro anos depois que a edição de 2021 foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

O equilíbrio tem sido a tônica da competição. Foram cinco campeões diferentes nas últimas edições. O Brasil é o maior vencedor, com 11 conquistas, três a mais que o Uruguai.

FRACASSOS RECENTES NO SUL-AMERICANO SUB-20

O último título brasileiro no Sul-Americano Sub-20 foi em 2011, com uma equipe liderada por Neymar e que contou com a presença importante de Casemiro, Lucas Moura e Oscar. A campanha foi de sete vitórias, um empate e uma derrota. O craque do Santos foi artilheiro da competição, com nove gols em nove jogos.

Dois anos depois, o Brasil ficou na lanterna do Grupo B e foi eliminado ainda na primeira fase, ficando atrás de Peru, Uruguai, Equador e Venezuela. A Colômbia, de Quintero e Borja, ex-Palmeiras, foi a campeã. A equipe brasileira contava com poucos nomes de peso. Dentre os principais, o meia Rafinha Alcântara, do Barcelona, e o volante Fred, do Internacional.

Em 2015, a seleção conseguiu a vaga para o Mundial da categoria ao terminar entre os quatro primeiros. O Brasil, de nomes como Gabriel Barbosa (Gabigol) e Gerson, terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo B, mas na etapa seguinte acabou na quarta colocação do hexagonal final, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A Argentina foi a campeã com poucos nomes que vingaram na seleção principal nos anos seguintes.

Já na edição de 2017, a seleção brasileira teve vários jogadores que acabariam ganhando chances na equipe principal. Richarlison, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, Guilherme Arana e David Neres fizeram parte do elenco que avançou em terceiro lugar no Grupo A, mas foi apenas quinto no hexagonal final. O Uruguai foi campeão, com nomes como Rodrigo Bentancur, Viña, ex-Palmeiras, e De la Cruz.

Na última edição, o Brasil foi liderado por Rodrygo, após o Santos liberar sua principal joia. Vinícius Junior, do Real Madrid, foi ausência importante. A equipe se classificou em segundo lugar na primeira fase, mas terminou o hexagonal final na quinta posição. O Equador foi o campeão, com o atacante Gonzalo Plata, que fez parte da campanha da seleção na Copa do Mundo do Catar no ano passado.

SELEÇÃO SUB-20 SEM ENDRICK

O Brasil terá desfalques importantes: Endrick e Giovanni (Palmeiras), Victor Hugo e Matheus França (Flamengo), Matheus Martins (Udinese), além de Ângelo e Marcos Leonardo (Santos). Os jogadores não foram liberados por seus clubes. Aos 16 anos, Endrick, considerada a principal promessa do futebol brasileiro dos últimos anos, será a ausência mais sentida.

O técnico Ramon Menezes é quem comandará o time sub-20. Ele assumiu o cargo em março do ano passado. Apesar de não ter passagens pela base, contrariando a tendência da última década no cargo, ele comandou a equipe principal de Vasco, CRB e Vitória entre 2020 e 2021.

“Vai ser uma experiência incrível e, se Deus quiser, sair com o título que é o mais importante”, disse o meia-atacante Luis Guilherme, do Palmeiras.