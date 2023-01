Esbanjando força e técnica neste Aberto da Austrália, a polonesa Iga Swiatek fez mais uma vítima nesta sexta-feira. Em apenas 55 minutos, ela arrasou a espanhola Cristina Bucsa, com direito a um “pneu”: 6/0 e 6/1. A tenista número 1 do mundo se garantiu nas oitavas de final, enquanto, na chave masculina, o russo Daniil Medvedev se despediu de forma precoce.

Ainda sem perder sets em Melbourne, Swiatek aproveitou as fragilidades e a pouca experiência da rival desta sexta para vencer rapidamente, cedendo apenas um game. Bucsa é apenas a número 100 do ranking e entrou no torneio pelo qualifying. Sem perder tempo, a líder do ranking disparou 15 bolas vencedoras, contra quatro da rival. E cometeu apenas seis erros não forçados, diante dos 21 da espanhola.

Nas oitavas, Swiatek fará um duelo de campeãs de Grand Slam. Sua adversária será a casaque Elena Rybakina, 22ª cabeça de chave e atual campeã de Wimbledon. Ela avançou nesta sexta ao superar a americana Danielle Collins (13ª) por 6/2, 5/7 e 6/2.

Elas não foram as únicas campeãs de Grand Slam a avançar. Dona de título em Roland Garros em 2021, a checa Barbora Krejcikova (20ª) eliminou a ucraniana Anhelina Kalinina por 6/2 e 6/3. Nas oitavas, enfrentará a embalada americana Jessica Pegula (3ª), que despachou outra tenista da Ucrânia, Marta Kostyuk, por 6/0 e 6/2.

Vencedora do Aberto da Austrália por duas vezes, a belarussa Victoria Azarenka (24ª) se garantiu nas oitavas ao derrotar a americana Madison Keys (10ª) por 1/6, 6/2 e 6/1. Também avançaram a americana Coco Gauff (7ª) e a letã Jelena Ostapenko (17ª), campeã de Roland Garros em 2017.

MASCULINO

A outra chave de simples do torneio registrou uma surpresa nesta sexta. Vice-campeão em Melbourne nos últimos dois anos, Daniil Medvedev (7º) se despediu na terceira rodada ao ser batido pelo americano Sebastian Korda (29º) por 3 a 0, com parciais de 7/6 (7/9), 6/3 e 7/6 (7/4).

A derrota surpreendeu porque Korda é o atual 31º do ranking e ainda não tem resultados de maior expressão no circuito. Medvedev, com dificuldades no saque, é o atual número oito do mundo. Mas deixará o Top 10 ao fim da competição.

Aos 22 anos, Korda disputa a chave principal do Aberto da Austrália apenas pela segunda vez. No ano passado, caiu justamente na terceira rodada. Agora, nas oitavas de final, terá pela frente o polonês Hubert Hurkacz (10º), que eliminou o canadense Denis Shapovalov (20º) por 7/6 (7/3), 6/4, 1/6, 4/6 e 6/3.

O grego Stefanos Tsitsipas (3º) avançou em sets diretos. Ele despachou o holandês Tallon Griekspoor por 6/2, 7/6 (7/5) e 6/3. Agora o tenista da Grécia vai reencontrar o italiano Jannik Sinner (15º), algoz do húngaro Marton Fucsovics por 4/6, 4/6, 6/1, 6/2 e 6/0. Tsitsipas e Sinner se enfrentaram nas quartas de final do ano passado, em Melbourne, com vitória do grego.

Outro duelo das oitavas terá o canadense Felix Auger-Aliassime (6º) e o checo Jiri Lehecka. Favorito, Aliassime venceu nesta sexta o argentino Francisco Cerundolo (28º) por 6/1, 3/6, 6/1 e 6/4. Lehecka surpreendeu ao derrubar o britânico Cameron Norrie (11º) por 6/7 (8/10), 6/3, 3/6, 6/1 e 6/4.

O russo Karen Khachanov (18º) terá pela frente o japonês Yoshihito Nishioka (31º), após dura batalha com o americano Frances Tiafoe (16º). O tenista da Rússia venceu em quatro sets, por 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6 (11/9), após salvar cinco set points na quarta parcial da partida. Nishioka avançou ao superar o americano Mackenzie McDonald, que havia sido o algoz do lesionado Rafael Nadal, por 7/6 (8/6), 6/3 e 6/2.